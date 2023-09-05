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台南市前副議長妻女涉詐領助理費 因坦承犯行今判緩刑

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市議會前副議長林炳利的妻子洪慧敏、女兒林庭羽被控涉嫌詐領助理等費用，台南地院今天依貪汙利用職務機會詐取財物罪，判洪慧敏徒刑2年，緩刑5年。林庭羽徒刑1年，緩刑3年。圖／本報資料照片
台南市議會前副議長林炳利的妻子洪慧敏、女兒林庭羽被控涉嫌詐領助理等費用，台南地院今天依貪汙利用職務機會詐取財物罪，判洪慧敏徒刑2年，緩刑5年。林庭羽徒刑1年，緩刑3年。圖／本報資料照片

台南市議會前副議長林炳利的妻子洪慧敏、女兒林庭羽被控涉嫌詐領助理等費用，2人都坦承犯行，繳回不法所得70萬多元。台南地院今天依貪汙利用職務機會詐取財物罪，判處洪慧敏徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年。林庭羽徒刑1年，緩刑3年，褫奪公權1年。

判決說，林炳利已過世，檢察官不起訴處分、妻子洪慧敏擔任林炳利服務處會計總管、女兒林庭羽利用林炳利擔任台南市議員機會，自2010年12月25日起至2014年12月24日止，連續擔任第一、二、三屆議員。

洪慧敏和女兒林庭羽透過以無報有或以少報多方式，將林庭羽等11人未實質從事公費助理職務，以及林炳霖等8人有實質從事公費助理職務，但實際薪資低於申報薪資身分證及銀行帳戶等資料，檢送市議會申請公費助理補助，使市議會以林炳利申報助理姓名及薪資為基準，按月將助理補助費或按年將春節慰勞金分別匯銀行帳戶。

洪慧敏親自或指示林庭羽持該銀行帳戶提款卡，將銀行帳戶內公費助理補助費或春節慰勞金領出或匯出，除發放實際薪資含春節慰勞金予林炳霖等8人外，其餘金額則由洪慧敏統籌運用。

洪等3人共同取得差額達2千零57萬多元，其中用於與議員職務有實質關聯事項，由洪慧敏使用於支付私聘助理人事費或服務處開銷，支出金額為1千9百87萬多元元，其餘70萬多元用於清償林庭羽、洪慧敏私人債務，共同詐得70萬多元。

法官認為，洪慧敏、林庭羽於偵查中自白，已坦承利用職務機會詐取財物行為，並自動繳交全部所得財物，都依貪污治罪條例第8條第2項前段規定，減輕其刑。

薪資 議員

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