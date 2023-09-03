執行署花蓮分署跨區5大系統 科技執法查扣違規車輛

法務部執行署花蓮分署阻止交通違規、提升欠稅清理成效，9月起啟動跨機關科技執法追車專案，結合法務、監理、稅捐、監理、警政與地方交通等5大系統，在花蓮與台東追蹤目標車輛，查扣、移置及保管車輛，讓違規民眾無所遁形，確保用路人安全。

執行署花蓮分署表示，違規者車輛遭註銷號牌、酒駕及欠繳稅捐等，若開上路就像不定時炸彈，危及用路人安全。公部門祭出鐵腕嚴加執法，9月起透過「跨機關」、「跨區域」、「多元科技執法手段」及「大數據分析」等作為，提升執法成效。

花蓮分署指出，由於花東縱谷已構成後山生活圈，車輛南來北往出沒行蹤不定，須突破地理限制，「跨區域」聯合花東兩縣共9個單位，利用科技執法設備，追蹤目標車輛。

另外，花蓮分署利用「多元科技執法」，善用「移動（車載）式」車牌辨識系統、「固定式」車牌辨識系統（包含蘇花改隧道或特定路段）、「路邊停車」即時通報等科技執法設備，追蹤對公共安全危害甚高的違章車輛，以「大數據分析」其經常性出沒地點，加快找到違規者。

花蓮分署表示，本次專案鎖定以危害公共安全甚高的註銷車輛，及酒駕、欠稅（費）大戶義務人的車輛為追蹤目標，並呼籲民眾行車務必遵守交通規則，欠繳罰鍰或稅費者，在收到催繳通知後應儘速繳納，否則名下財產隨時可能被強制執行。

如經濟上確有困難無法一次完納者，應主動向該分署洽詢分期繳納事宜，以免愛車遭當場查扣，造成諸多不便。