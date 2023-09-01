不認罪！im.B吸金案情侶檔再押3月 帳房3名幫助犯裁定交保

台北地檢署起訴im.B吸金詐騙案有人犯在押，今天移審，法院立刻召開羈押庭。im.B母公司台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒承認詐欺輕罪，否認銀行法重罪，曾的女友張淑芬不認罪，台北地院承審法官許芳瑜審理後，裁定2人羈押禁見3月。

另名在押被告、集團「大帳房」顏妙真坦承犯行，且示如有犯罪所得願意繳回，顏女偵查中先後以30萬元、60萬元交保，法官裁定她再加保60萬元撤銷羈押，但不得接觸其他被告、相關證人，或者與他人聯繫、討論案情。

集團新竹營業處處長陳振中也否認犯罪，法官裁定他以150萬元交保，集團財務主管潘志亮否認犯罪，獲裁定以100萬元交保；陳、潘交保條件與顏妙真相同，都是辦保之後不得接觸被告、證人，或聯繫、討論案情。

檢方偵辦im.B案共發動4波搜索、約談，全案陸續聲押6人獲准，包括曾耀鋒、曾的女友張淑芬、曾的父親曾明祥、集團財務主管潘志亮、集團新竹營業處處長陳振中、集團「大帳房」顏妙真6人；曾明祥日前已獲裁定20萬元交保，今天共有5名羈押被告移審。

銀行法規定，犯罪所得超過1億元的刑責，為有期徒刑7年起跳，屬於重罪，犯罪嫌疑人涉重罪有逃亡可能，檢方認定im.B集團不法獲利90億元，曾耀鋒等人未來刑責必不低，法官今天裁定主要被告曾耀鋒、張淑芬羈押禁見，幫助犯顏妙真、陳振中、潘志亮3人都交保。

起訴書指出，曾耀鋒2017年與曾明祥、張淑芬開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。

公司出借的款項，都是投資人投入的資金，集團對外誆稱將以年息百分之9到13、保證期滿可兌回本金吸金，用發行假債權方式詐財，但後金補完前金資金即乾涸，為典型「龐氏騙局」。

檢方認定，集團2016年6月至2023年5月遭查辦前，7年吸金90億916萬8900元，被害人高達5000人，有537人提告，犯罪行為及妨害金融交易甚鉅。