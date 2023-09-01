出租房子卻成凶宅 彰化房東不甘心 向家屬求償120萬

彰化縣一名房東將房子出租給林姓男房客，但男房客把房子給另一名女子住，女子卻在屋內燒炭自殺身亡，房東不甘房子變成凶宅，要求男房客及女子兒子要賠償房子減損價值的損害120萬元，彰化地方法院法官認為，死者的自殺行為，應非故意損害房東財產利益，因此判免賠。

判決書指出，彰化一名房東去年7月將房子以每月1萬2千元租給男房客，男房客將房子給另一名女子住，但女子卻在入住後一個多月就在屋內燒炭身亡。

房東認為，房客自殺，讓他的房子成為凶宅，造成日後難以出租或出售，也讓其房子價值減損，因此以其房子市價的35%約120萬元為減損金額，男房客向他承租房屋，本應盡管理人之責，但卻發生憾事，因此向承租的男房客與入住死者兒子求償120萬元。

不過法官認為，自殺行為幾乎非自殺者所能自我控制，於自殺之時，僅剩存活與否之意念，何來對損害房屋價值之想像，也難以認為自殺者對致生房屋貶值，難謂具有間接故意。