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易寶宏「誤准」到外役監懲處層級拉高　台北監獄總務科長記申誡

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

資深藝人易淑寬之子易寶宏犯下台北市「夜店殺警案」判刑9年確定發監服刑，於申請赴外役監服刑時，因承辦人漏勾他有毒品紀錄，引發特權爭議；獄方7月將2名承辦科員各記申誡1次，矯正署退件命令再議，台北監獄重開考績會，決定加重懲處並處罰監督主官的責任。

依最新行政懲處資料，台北監獄總務科長因督導不周，記1次申誡處分，另外，總務科主任管理員、調查科調查員，則各記次2次申誡處分。

受刑人轉移外役監審查作業疑案爆發後，法務部官員認為，其間過程不排除有人謀不臧之情，本月14日責令將2名承辦人員疑涉公文書登載不實罪嫌函請廉政署查辦，由廉政署分案調查，追查有無涉及公務員貪瀆不法。

易寶宏依傷害致死罪被判處有期徒刑9年確定，2019年6月發監台北監獄執行；2022年3月獲准至台東戒治所附設武陵外役分監服刑，後來，他因返家探視違規，被押解回一般監獄即花蓮監獄服刑，並依規定取消其縮刑，駁回其假釋申請。

易寶宏發生違規事件後，法務部政風小組於今年7月11日、18日、19日三度赴台北監獄實地調查，發現台北監獄在外役監受刑人資格審查時，於填寫基準表時，就易寶宏有無吸食毒品受觀察勒戒處分選項時漏勾，致易寶宏仍能順利移監。

台北監獄7月28日開考績會議懲處2名科員各記申誡1次，不過，矯正署認為，應一併檢討主管監督不周之責，懲處公文退回台北監獄再審議；台北監獄日前再開考績會加重處罰後，處分案已報由法務部核定。

易寶宏。圖／聯合報系資料照片
易寶宏。圖／聯合報系資料照片

監獄 考績 法務部

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