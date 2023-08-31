城中城縱火案／被告無收入、無財產 被害人索賠難

高雄城中城大火釀46死慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格（前排中）目前在押。圖／聯合報系資料照片

高雄市城中城大樓火災釀重大傷亡，死者家屬、傷者尚未對被告黃格格提出民事求償，但檢方曾清查黃名下財產，雖有住宅，但未登記她名下，案發時也沒有收入，屬「社會底層邊緣角色」，若未來被害人想索賠，恐難爭取到應有賠償。

黃格格從案發後羈押迄今，身形明顯較案發時消瘦，留著短髮。檢方清查她名下財產，發現財產價值不高，不但長年無收入，高雄鳳山區的住宅也登記在家人名下，被害人恐求償落空。

城中城住戶多為社會弱勢或高齡、久病者，案發後高雄市政府為死者、傷者成立捐款專戶，依市府最新資料，捐款專戶累計四億一七五○萬元，已動支三億四○一三萬餘元，其中死者慰問金發出二億六六五二萬元，平均每名死者領到五七九萬元，傷者平均每人領到卅五萬元。

社會局表示，民間捐款用於補助傷者與受災戶租屋、依親及機構安置，並配合七賢國中舊址社會住宅興建期程，每兩年撥付一次，預計近期將再撥付今年至後年的租屋依親補助款。

對於被害人補償，高雄地檢署及犯罪被害人保護協會協助死者、傷者申請，十三名死者家屬提出申請，經審核後已核發廿件共三五六萬元。