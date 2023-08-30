爆資策會執行長兼職還說謊、恐嚇吹哨者 林為洲這原因要賠錢刊登判決

立法委員林為洲去年在臉書、開記者會質疑資訊策進會執行長卓政宏違法兼職，直指卓說謊、欲蓋彌彰，更恐嚇開除吹哨者，卓不滿提民事訴訟，要求林賠償1元，並在三大報刊登判決案由、主文等、在臉書刊登判決全文，台北地方法院今判卓勝訴，林為洲得賠1元並刊登判決，可上訴。

新竹市長高虹安選舉時被爆在資策會任職期間兼職，當時林為洲也質疑卓政宏擔任資策會執行長時，兼職支領鐵道技術研究及驗證中心酬勞8萬5000元；林2022年10月28日在臉書粉絲專頁，發表「資策會執行長卓政宏偽造文書兼職聲明還說謊」的貼文，指卓說謊、違法紀、欲蓋彌彰。

卓政宏提告主張，林為洲同年11月1日在立法院開「卓政宏說謊、隱匿、拒認錯，資策會踹共」記者會，稱「卓政宏竟然開始恐嚇、吹哨者要找出來，開除」、「要求調查局要去調查吹哨者」、「我們都在推動吹哨者保護，結果今天他自己不講清楚，反而要去懲處、查水表」、「你明知道你不能提供個人帳戶給他匯入你帳戶，這個是屬於資策會的，你還提供，明知故犯，你這個有侵占財產之嫌」。

卓指出，林為洲記者會中稱「卓政宏說謊、隱匿，而且還拒絕認錯」、「不要試圖想要對吹哨者恐嚇、查水表，這是最令人不齒的事」等，皆為不實言論，他擔任資策會執行長，也擔任鐵研中心無給職董事，只有開會時領取車馬費、出席費，而林為洲言論導致大眾誤認他恐嚇要開除吹哨者、侵占資策會財產，足以貶損他的人格、名譽及社會評價。