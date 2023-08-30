張淑晶罵哥哥「假孝子」9次判無罪　法官：是她的觀察所得

女房東張淑晶與胞兄張振盛因債務事件開庭，指張振盛「假孝子」、「無恥」，檢察官依公然侮辱罪嫌起訴她；台北地院審理，張女辯無罪，法官認為，張淑晶是以自身經驗對胞兄為評論，判她無罪。可上訴。

2021年8月26日上午11時，張淑晶為債務人異議事件在台北地院簡易庭出庭，以「假孝子」、「無恥」各謾罵張振盛9次、4次，張振盛提告，檢察官依公然侮辱罪嫌起訴張淑晶。

法官認為，張淑晶稱胞兄「假孝子」是她自己觀察所得，案發當日，張女因強制執行返還代墊扶養費程序是否撤銷至法院出庭，口出「假孝子」言詞，是對張振盛對父親張義島、母親張陳秀緞是否孝順加以評價，沒有侮辱張振盛的故意。

至於張淑晶稱張振盛「無恥」，法官認為，張淑晶擔心張振盛損壞她的單據，並擔心單據被另作他用，才與張振盛發生口角，爭執過程中脫口說出「無恥」等語，也非出於惡意謾罵、嘲笑或貶損他人評價之意。