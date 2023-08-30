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選物機台疑故障「保證夾取」大放送 高雄男爽取機台獎

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄黃姓男子去年底在楠梓某選物機夾娃娃店，以「保證夾取」取得鬼滅之刃商品後，照理應再投幣始能選物，但機台仍停在「保夾」模式，而黃男明明也是該店台主，自知故障仍取走100元物，並向劉姓台主兌換500元贈品，事後劉向黃男提告，法院依詐欺罪判黃拘役15天，可易科罰金1萬5000元。

曾一度退燒的選物夾娃娃機，近年再度風靡全台親子族群，甚至有夜市超過1/3全是夾娃娃機店，反觀小吃攤因原物價上揚，僅剩幾攤苦撐，但去年跨年夜，卻有高雄男子逗留在夾娃娃機店選物遊戲，因而挨告。

判決書指出，黃男去年12月31日深夜投幣把玩劉男自營的選物機台，並以保夾模式夾得鬼滅之刃商品1件後，利用機台故障停留在「保夾」模式，未依規定投幣操作，趁機取走機台內聖誕娃娃商品，並藉此以LINE傳送2件選物商品給台主劉男，佯稱依機台操作規則成功夾取2件商品，欲兌換取走機台上方加贈的「雞腿帽」。

起初，劉男不知該機台故障，便同意黃男自行取走價值500元「雞腿帽」。但黃男食髓知味，隔日元旦當晚接近8時許，再次前往該夾娃娃選物店，欲利用該故障機台「保夾」模式未投幣取物，但這次就沒幸運夾取商品，最終敗興而歸。

劉男事後發現，該機台商品幾乎被夾取殆盡，但投幣盒內卻僅僅只有60元硬幣，經調閱監視器，才驚覺機台故障出大事報案，而檢警循線通知黃男到案後，一開始，黃男矢口否認，辯稱機台顯示「保夾」狀態，因此才繼續操作，還強調自己只是消費者而已。

事實上，黃男自身也是租賃機台主，並向劉男承租機台，因此，法院認為，黃明知機台遊戲規則，仍貪心詐取財物，實屬不該，雖黃男後續有坦承犯行，法院依詐欺罪判處劉男拘役15天，可易科罰金1萬5千元，且須歸還2件價值共600元不法所得。

高雄楠梓區某選物店機台故障發生遭人強行取走商品事件。記者古和純／攝影
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鬼滅之刃商品近期在市面上仍熱銷火紅。記者古和純／攝影
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夾娃娃機 監視器

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