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男攜30公斤金條出境未申報 拒繳罰鍰4千萬恐被法拍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

李姓男子三年前夾帶大批黃金在機場被海關人員扣留，他至今未繳納四千多萬元罰鍰，行政執行署查扣黃金進入拍賣程序。圖／桃園分署提供
李姓男子三年前夾帶大批黃金在機場被海關人員扣留，他至今未繳納四千多萬元罰鍰，行政執行署查扣黃金進入拍賣程序。圖／桃園分署提供
廿七歲李姓男子錯過原定航班辦理退關時，被海關查獲行李內有未依規定申報的卅公斤黃金條塊，當場扣留，並依洗錢防制法規定裁處四六九四萬二○八○元罰鍰。李男因逾期未繳納，行政執行署桃園分署人員已查封該批黃金並進行鑑價程序，若李男仍拒繳，將擇期公開拍賣。

二○二○年三月，自稱開銀樓的李男原本要搭乘國泰航空公司班機出境，因沒趕上航班，經地勤人員引導申請退關，結果財政部關務署台北關查驗行李，發現有未以書面或口頭申報的黃金條塊一批，淨重卅公斤，超過免申報限額等值二萬美元，依洗錢防制法第十二條、洗錢防制物品出入境申報及通關辦法第三條及行政罰法第七條等規定，處以相當於未申報黃金價額之罰鍰。

不過李男未在期限內繳納罰鍰，台北關今年七月移送桃園分署執行。桃園分署本月廿五日偕同台北關及桃園市金銀珠寶商業同業公會人員，前往桃園機場第一航廈出境海關辦公室，查封及鑑定該批黃金條塊。

桃園分署表示，查封的卅條約一公斤重黃金條塊，市值從查扣時四六九四多萬元，已飆漲至五九○○多萬元，金價行情持續看漲，未來拍賣底價將參酌黃金牌價及回收價等，李男如仍不繳納罰鍰，預計將於十月間拍賣，可參考桃園分署官方網站。

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