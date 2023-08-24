台南市警局近3年攔阻詐騙6都之冠 林右昌慰勉員警

內政部長林右昌24日南下視察糖鐵國家綠道台南段工程，同時也前往台南市警察局慰勉員警辛勞，林右昌肯定南警執行各項治安、交通工作成效，對於打擊詐欺犯罪及推動「打詐台南隊2.0」，首創建立反詐宣導工作大平台，深入社區、民眾生活圈，推動全民反詐工作等成效大為讚許。

林右昌關心警力不足問題，對於補實全國警力、提升警察福利及添購員警應勤裝備等項目，他表示中央非常重視，會持續研商對策並積極爭取，同仁有任何問題都可隨時反映，另外他也針對反詐、交通安全、性平、選舉查賄制暴、強化科技偵察裝備議題等作出指示。

根據統計，台南市警局2020年到2022年攔阻詐騙件數為6都之冠，今年上半年攔阻及防制成效也是6都第一，林右昌給予極大肯定，南市警察局長廖宗山表示，為因應明年1月總統及立委選舉南警已啟動查賄制暴工作，並強化打擊掃黑力道、積極查緝假訊息等工作，以安定社會及民心。