三總軍職牙醫師李宗益詐健保費、貪汙 判刑6年6月

三軍總醫院李宗益等牙醫師被控涉嫌驗收不實護航醫材商溢領公款項，或在診所兼差時詐領健保費等，檢察官依貪汙詐領財物等罪起訴涉案牙醫、助理、廠商多人；台北地院審理，今天判決李宗益數罪應執行有期徒刑6年6月。

被告中7名三總牙醫師，6人為軍職，軍階最高的是牙科部上校主任陳元武，另5名軍醫是莊傳宗、李宗益、徐允中、孔令瑜、劉紹賢。

除李宗益判刑外，其餘被告與刑度是孔令瑜判刑3年；徐允中判刑2年，緩刑4年，支付公庫6萬元；莊傳宗判刑2年6月；陳元武緩刑2年，向公庫支付2萬元。

另有王家莉判刑2年，緩刑5年，向公庫支付15萬元；紀智慧判刑2年，緩刑3年；劉紹賢判刑2年，緩刑4年，向公庫支付5萬元；林伯勳判刑2年，緩刑5年，向公庫支付18萬元；白淑文判刑2年，緩刑4年。張嘉倫獲判無罪。本案可上訴。

檢調2021年9月至12月發動三波搜索、約談，日前法院針對非軍職部分的三總住院醫師周韋廷宣判，周依詐欺取財罪判刑10月，緩刑2年，今天對軍職醫師宣判。

依檢方起訴，合聖等牙醫診所的牙醫、負責人各自協助李宗益等軍醫違法兼職，冒用其他牙醫名義看診，詐領十數至千萬元健保費，合聖、飛悅北大、美利亞、梵谷、健哲等診所負責人認罪，已獲判緩刑。

檢方另控，華雲牙體技術所、遠企齒研公司於2016年3月至12月，各取得義齒、金屬瓷冠等18項三總標案，廠商為了爭取牙醫師採用自家產品，於製作「假牙合約品項明細表」時矇混闖關，軍職牙醫師則護航廠商，向三總溢領款項。