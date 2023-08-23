另類仗義？他見酒駕者移車肇禍 不識對方竟為頂罪同遭訴

朱姓男子今年4月某晚在桃市楊梅區楊新北路某小吃店用餐飲酒，由於車擋道外出移車，卻在倒車撞上後方來車，幸雙方未受傷。警方據報到場，路過黃男突然跳出頂罪，自稱「車是我開的！」還接受酒測，員警調閱行車記錄器察覺肇事者實為朱某，且朱的酒測值高達每公升0.81毫克，詢後將互不認識的朱、黃2人送辦，桃園地方檢察署偵結，朱依公共危險罪、黃依藏匿人犯等罪分別起訴。

起訴指出，家住楊梅區的63歲朱男今年4月9日晚間7點前往楊新北路知名小吃店吃飯，席間飲用不少啤酒，因為轎車擋住他人出路，朱某不顧已經喝了酒仍外出移車，但在倒車欲停放時，意外撞上行經當地、由吳姓男子駕駛的車頭而肇禍，桃市警楊梅分局交通分隊陳姓隊員據報到場處理。

警方調查時，家住桃市中壢區63歲黃姓男子也要到那家小吃店用餐，見店門前發生倒車車禍，竟走上前向處理的陳姓員警報稱自己就是開車肇事的駕駛人，還主動進行酒精濃度檢測，為不認識的朱某頂罪。

交通分隊陳姓員警稍後調閱行車記錄器時，發現肇事駕駛確認為朱男而非頂罪的黃男，並於當晚8點25分再對朱進行酒測，發現他的酒精濃度高達0.81mg/l，超出標準甚多；桃園地檢署偵結，將朱、黃分別起訴。

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