快訊

女子漾「愛體驗」好康申請中！千元面膜送你免費試用

今天「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」

「最正啦啦隊女神」緋聞傳不停！遭直擊入春風豪宅煲愛 再被挖曾戀上王齊麟

131刀殺死情敵揭前妻有小王 醋男判無期還要賠近2千萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄34歲何姓男子今年5月6日上午回前妻住處，發現不認識的吳男躺在臥室打呼，何質疑吳男是前妻外遇對象，在屋內持雙刀猛刺131刀，姚姓前妻雖在案發後曾回家，但看到家門反鎖，錯過搶救良機，何男一審被判無期徒刑，今二審宣判，何仍維持無期徒刑判決。可上訴。

遭殺害的吳男死後留有一雙年幼的女兒，他的父母、妻女5人提告，對何男求償2194萬6281元，高雄地院審理後，計算扶養費等請求，判何男要賠償吳男家人合計1887萬773元。

判決指出，何男與姚姓前妻去年初離婚，他搬離前妻住處，但仍持有前妻住家的備用鑰匙。去年5月6日上午9時許，何男不滿離婚後夫妻房產分配、子女扶養及前妻婚前外遇等問題，持備用鑰匙進入屋內，想要找前妻理論。

當持姚女正好送孩子上學不在家，何進屋後發現37歲吳男躺在小孩房間打呼，何質疑吳男是前妻的外遇對象，於是跑到廚房拿取水果刀，趁吳男熟睡時猛刺吳男。

吳男驚醒後閃躲到浴室，又從房間纏鬥到走廊，原本計畫打開大門出逃，卻因為不熟悉門鎖用法，回頭在玄關與何男發生拉扯，最後因失血過多，精疲力盡倒地，但何男仍不罷手，到廚房拿另把水果刀猛刺，以健身用尼龍繩，勒斃吳男。

案發當天10時許，姚女雖曾經返家，但因為大門反鎖，敲門也無人應答，僅聽到吳男呼喊「我快沒氣了」，姚女以為吳男在健身，沒有在敲門就離開。

當時正在屋內清理現場的何男，見姚女離開後，原本打算清理現場，但礙於血液面積過大，最後傳訊給姚女「孩子交給你了」，隨即換穿屋內衣物逃離現場，姚女回家後，發現吳男倒臥血泊中報警，隔天下午警方循線逮捕何男到案。

吳男家屬在檢方偵辦時，多次盼對何男求處死刑，高雄地院審理後，認為何男殺人是因為婚姻問題而有適應障礙症併焦慮情緒，如果經過教化處遇或適當治療，應可使他反省，沒有剝奪生命必要，判無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴高雄高分院，合議庭上午宣判，維持原審刑度，可上訴。

何姓男子（中）不滿吳姓男子僅穿內褲睡在前妻家，涉持刀殺死吳男，被判無期徒刑還要賠償吳男妻女1887萬元。(本報資料照片)
何姓男子（中）不滿吳姓男子僅穿內褲睡在前妻家，涉持刀殺死吳男，被判無期徒刑還要賠償吳男妻女1887萬元。(本報資料照片)

外遇 殺人 婚姻

延伸閱讀

幼教師纏綿人夫10年…「床戰180次」羞喊：期待換新身分證 下場慘了

群創主管偷吃3人妻 律師轟「玩到爛」：一堆國小沒畢業是不是

性愛影片勿亂傳、妯娌成別人小三 她傳影像挨告

群創處長偷吃3人妻！科技圈揭「導火線」傳小三老公抓狂找黑道處理

相關新聞

131刀殺死情敵揭前妻有小王 醋男判無期還要賠近2千萬

高雄34歲何姓男子今年5月6日上午回前妻住處，發現不認識的吳男躺在臥室打呼，何質疑吳男是前妻外遇對象，在屋內持雙刀猛刺1...

台語歌手陳盈潔今到北檢報到入監服刑 許常德：車內全是嘔吐物

台語歌壇大姐大陳盈潔教唆胞姊陳乃嘉以胞妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，涉犯教唆偽造有價證券罪，上月遭最高法...

演藝圈風暴 鍾振盛群組罵人「簡垃圾」判拘役10日定讞

演員鍾振盛在擁有22名成員的LINE群組「撿垃圾除敗類」中，貼文「簡垃圾又開始當駭客在作奸犯科啦，大家現在立刻馬上到各大...

台南開車撞傷斑馬線上行人 工人冷眼旁觀還駛離下場出爐

陳姓工人去年6月29日晚間開車，經台南巿南科七路與南科北路交岔路口時，未暫停讓行人先行通過，逕行左轉撞及徒步穿越人行道的...

涉詐2.65億 前特偵組檢察官遭訴

前特偵組檢察官及發言人張進豐律師與兒子張庭耀，被新竹建商李力建設負責人李鴻章指控，涉誆稱找人合夥投資澳洲墨爾本市區土地，...

涉貪高官獄中亡 法院追77萬元賄款

文化部人文司前司長朱瑞皓擔任傳統藝術中心副主任時涉向廠商索賄，判刑定讞發監執行；他另被控向台北市出版商業同業公會索賄，再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦