131刀殺死情敵揭前妻有小王 醋男判無期還要賠近2千萬

高雄34歲何姓男子今年5月6日上午回前妻住處，發現不認識的吳男躺在臥室打呼，何質疑吳男是前妻外遇對象，在屋內持雙刀猛刺131刀，姚姓前妻雖在案發後曾回家，但看到家門反鎖，錯過搶救良機，何男一審被判無期徒刑，今二審宣判，何仍維持無期徒刑判決。可上訴。

遭殺害的吳男死後留有一雙年幼的女兒，他的父母、妻女5人提告，對何男求償2194萬6281元，高雄地院審理後，計算扶養費等請求，判何男要賠償吳男家人合計1887萬773元。

判決指出，何男與姚姓前妻去年初離婚，他搬離前妻住處，但仍持有前妻住家的備用鑰匙。去年5月6日上午9時許，何男不滿離婚後夫妻房產分配、子女扶養及前妻婚前外遇等問題，持備用鑰匙進入屋內，想要找前妻理論。

當持姚女正好送孩子上學不在家，何進屋後發現37歲吳男躺在小孩房間打呼，何質疑吳男是前妻的外遇對象，於是跑到廚房拿取水果刀，趁吳男熟睡時猛刺吳男。

吳男驚醒後閃躲到浴室，又從房間纏鬥到走廊，原本計畫打開大門出逃，卻因為不熟悉門鎖用法，回頭在玄關與何男發生拉扯，最後因失血過多，精疲力盡倒地，但何男仍不罷手，到廚房拿另把水果刀猛刺，以健身用尼龍繩，勒斃吳男。

案發當天10時許，姚女雖曾經返家，但因為大門反鎖，敲門也無人應答，僅聽到吳男呼喊「我快沒氣了」，姚女以為吳男在健身，沒有在敲門就離開。

當時正在屋內清理現場的何男，見姚女離開後，原本打算清理現場，但礙於血液面積過大，最後傳訊給姚女「孩子交給你了」，隨即換穿屋內衣物逃離現場，姚女回家後，發現吳男倒臥血泊中報警，隔天下午警方循線逮捕何男到案。

吳男家屬在檢方偵辦時，多次盼對何男求處死刑，高雄地院審理後，認為何男殺人是因為婚姻問題而有適應障礙症併焦慮情緒，如果經過教化處遇或適當治療，應可使他反省，沒有剝奪生命必要，判無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴高雄高分院，合議庭上午宣判，維持原審刑度，可上訴。