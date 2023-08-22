「肌肉男」名醫劉偉民被控切子宮、摘卵巢 刑事二審脫身

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聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

婦科權威、台北醫學院婦產科主任醫師劉偉民切除林姓婦人的子宮、摘除林婦的卵巢致林婦終身不孕、更年期提早來臨，劉依過失重傷罪起訴；台北地院審理，劉否認犯罪，法官認為劉犯罪證據不足，判無罪。檢察官上訴，台灣高等法院今駁回確定。

劉偉民每天跑步及每周3次健身，媒體形容他現在還是「肌肉男」；劉雖知名度高，但風評不一；此外，林婦曾向劉請求侵權損害賠償，二審判劉應賠償80萬元。

檢方起訴，林婦2004年8月因子宮肌腺症至北醫就診，2005年6回診，劉偉民2005年7月擬定腹腔鏡輔助子宮肌瘤摘除術計畫，林婦當年35歲，屬生育年齡婦女，劉卻改變計畫，切除林婦四分之三子宮，犯過失致重傷害罪。不過，林婦提告逾期，合議庭判不受理判決。

檢方另指控，林婦2014年7月再到北醫找劉偉民，主訴卵巢腫瘤，經診斷為巧克力囊腫，劉本可採取藥物治療，卻對林婦施行達文西機械手臂輔助卵巢輸卵管切除、子宮頸切除併子宮內膜異位燒灼手術，造成林婦提早發生更年期障礙，致精神憂鬱，犯過失致重傷害罪。

劉偉民辯稱，他的職責是解決病人病痛，當時林婦有口頭告知想一勞永逸，他曾說明把子宮卵巢拿掉會提早進入更年期，但可吃荷爾蒙解決，否認醫療過失。

北院認為，醫療屬高度專業，如果醫師事先未踐行告知同意法則，但對醫療行為已善盡注意義務，仍不能認定與病人的死傷結果有因果關係。北院指，醫療行為在救治疾病，醫療爭議動輒以刑事爭訟，醫病關係會逐漸惡化，如果法律對醫師過度苛責與檢驗，將導致醫師採取防禦性醫療措施，阻礙醫學技術進步及原本治療目的。

無罪判決指出，林婦提告案子的醫療疑義，經送醫事審議委員會進行鑑定，鑑定意見劉偉民無論手術紀錄、病歷紀錄都沒有違反醫療常規，劉臨床診斷、取捨確有所本，檢方起訴證據無法認定劉犯罪，判劉無罪。

檢察官不服，提上訴。高院從兩部分來審理，其中在2005年7月27日部分，林婦自承於2008年2月15日經其他醫師診療告知她遭切除體內器官一事，且就醫病歷紀錄可佐，但她卻直到2015年1月30日才提出告訴，已逾6個月告訴期間。

而在2014年8月13日部分，高院認為劉偉民的手術是依臨床症狀判斷，經告訴人和家屬同意後才動手，手術治療方式雖然有多種選擇，劉的手術也是選項之一，且施行過程無違常規，難認有何懈怠疏虞，也不應負刑法業務過失重傷害之責。依規定，本件不得再上訴。

婦產科名醫劉偉民切除林姓婦人的子宮、摘除林婦的卵巢致林婦終身不孕、更年期提早來臨，劉被依業務過失重傷罪起訴，台灣高等法院今判公訴不受理、無罪確定。圖／聯合報系資料照
婦產科名醫劉偉民切除林姓婦人的子宮、摘除林婦的卵巢致林婦終身不孕、更年期提早來臨，劉被依業務過失重傷罪起訴，台灣高等法院今判公訴不受理、無罪確定。圖／聯合報系資料照

子宮肌瘤 醫師 手術

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