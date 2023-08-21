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賴美惠遭起訴是否衝擊總統及立委選情 藍綠議員這樣看
台南市議會前議長賴美惠被控找人頭當助理向議會不實請領助理費232萬5200元遭台南地檢署起訴，引起政壇關注。是否衝擊總統及立委選情？藍綠議員看法不一，呈現兩樣情。
「當然有影響！」國民黨台南市議員蔡育輝表示，選區選民都知道，賴美惠當初就是副總統賴清德的力挺，才有辦法當上兩屆議長，現在又要出任南市信賴台灣姊妹會總會長；且賴美惠的兒子李宗翰是現任市議員，隸屬民進黨新潮流系，且以議長高度，每個月都有特支費，竟然還會爆發助理費詐領官司，可說重挫民進黨及賴清德形象，當然也會影響選情，至於多大仍待評估。
民進黨市議員沈家鳳則認為，這屬「個人行為」，且許多議員服務處運作根本入不敷出，助理費官司屬「共業」，全台已有多起，多數錢根本不是放入議員口袋，是彌補平常開支，前議長賴美惠這案例，多數鄉親應會體諒，對立委及總統選情影響應不大。
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