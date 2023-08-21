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派出所拔槍鬧劇！「看誰拔槍快」他拉滑套指向同事 恐嚇罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北投警分局。圖／本報資料照片
北投警分局。圖／本報資料照片
北投警分局陳姓警員，10年前不滿余姓同事違規使用機車，還被反嗆「看誰拔槍快！」陳員當場在關渡派出所辦公室，涉恐嚇拔警槍、拉動滑套對向余姓同事，幸好，其他員警目睹上前取槍制止衝突。全案當年僅行政調查，2員警遭處分申誡，警政署日前收到檢舉後，北投警分局趕在追訴期滿前函送法辦。士林地檢署上月底偵結，依恐嚇罪嫌起訴陳員。

據悉，一線三星陳姓警員10年來都服務於北投警分局，在多個派出所服務，目前為竹子湖派出所員警，今年7月間因故請假迄今已1個多月。關渡派出所拔槍鬧劇，發生於2013年8月2日，北投分局當年行政調查後，僅申誡處分，陳員2支申誡、余員1支申誡。不料，時隔約10年，警政署今年4月底接獲民眾此案檢舉，警方層層下令務必妥善處理。

北投分局今年7月，趕在追訴期滿前，函送此案至士林地檢署。檢方認定，陳姓警員10年前在關渡派出所辦公室內，和余員爆發口角，涉恐嚇拔出警槍後，拉動滑套，持著警槍對向余員，導致余員心生畏懼。

陳員到案供稱，當年余員違規使用新的警用機車，涉嫌登載不實，他打算做余員的筆錄，就被反嗆「看誰拔槍快」他是在偵查犯罪，害怕余員拔槍，才會提升武力拔槍，目的不是恐嚇。

余員證稱，10年前被陳員質疑騎乘尚未分發的新警用機車，兩人直接在辦公室爆發口角，他一氣之下就說「不然看誰拔槍比較快」陳就拔槍拉滑套，還把槍口對準他，他真的嚇到趕緊閃到旁邊，視線都不敢看陳員。現場目擊同事證稱，陳員拿槍指向前下方，並拉動滑套，當場愣住，上前對陳員說「你在幹什麼？」直接拿走警槍。

北投分局當年行政調查，調閱查扣辦公室監視器。畫面顯示，陳員走向余員，右手從右後方取出警槍，左手拉滑套，舉槍指向前下方，余員原本站在陳的前方，立刻閃向右方。檢察官認定，陳員行為涉犯恐嚇罪嫌，依法起訴，且依身為公務員假借職務上權利機會，故意犯恐嚇罪，建請法院加重其刑。

恐嚇 警察

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