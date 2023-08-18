快訊

長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係…許姓前處長背景很硬？群創說話了

「折凹雨刷洩憤」遭起訴 美女主播簡立喆現身解釋：消息有誤

抽籤紅包來了！這檔網通股申購首日飆漲停 抽中現賺萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私吞64箱軍罐頭…馬祖岸巡軍士官遭起訴 被羈押3人已停職

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，今偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴7人，2名在押被告將移審法院審理；金馬澎分署今天表示，有關涉嫌侵佔公物部分，經檢察官複訊後，3人遭法院裁定羈押禁見，分署依「陸海空軍軍官士官任職條例」規定，將涉案羈押3人予以停職處分。

全案於今年馬祖駐防官兵在沙灘上寫下「馬防伙房沒有肉」而曝光，引起社會關注，士林地檢署肅貪專組介入偵辦後，認林等人涉犯貪汙治罪條例之侵占公用財物罪、刑法收受及搬運贓物罪，今偵結起訴涉案7人。

起訴指出，海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校參謀主任、曾姓少校後勤官、余姓士官長、張姓上士、曾姓上士等5人，夥同林姓中校在台的鄭姓、潘姓友人，多次將供給岸巡隊隊員時用的副食罐頭，偷天換日更換包裝，侵占入己，並從馬祖隊部庫房私運至台灣本島住處，供自己或不知情親友食用。

針對這起涉及貪污治罪條例之侵占公用財物罪案，金馬澎分署表示，此案是海巡署接獲檢舉後主動查察，並移送法務部廉政署偵辦，目前仍遭羈押之前林姓中校、張姓上士等2人，已依「陸海空軍軍官士官任職條例」、「陸海空軍軍官士官服役條例」，於7月21日核予免職及停役處分；其餘涉案人員均全部調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

金馬澎分署表示，守法是海巡機關的主流文化，不法案件多為自清或檢舉，針對少數害群之馬，金馬澎分署秉持「毋枉毋縱、決不護短」之原則，全力配合審檢調查；另已修正副食罐頭領用審核機制，持續落實各項管控，並強化各級考核及法紀教育，嚴防類案再生。

士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，今偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴7人。圖／讀者提供
士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，今偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴7人。圖／讀者提供

馬祖 海巡署 侵占 貪汙 士官長

延伸閱讀

「沒有肉」案外案...岸巡隊中校侵吞馬祖64箱罐頭 士檢偵結起訴7人

高虹安若一審判刑即停職 市長職務將由副市長代理

警調重兵專車押郭哲敏歸案 左右手跟著投案也被羈押

基隆2名士官遭炸斷手最新情況曝 三總：一個月後對裝義肢進行評估

相關新聞

台北律師公會「神鬼女會計」侵占公款 判賠5591萬元

被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前女會計李雪琴，利用處理財務機會侵占6000萬元公款，去年11月29日依業務侵占...

私吞64箱軍罐頭馬祖岸巡5軍士官遭起訴 羈押3人已停職

士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，今偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴...

台中傳播女醉倒醒來衣衫不整下體痛 採DNA驚覺遭2男硬上

台中謝姓、余姓男子到KTV喝酒歡唱，叫傳播小姐到場助興卻趁她醉倒時輪流硬上，女子醒來見衣衫不整、下體有異物感，報警驗傷採...

盜圖修改別人自拍照標註破麻 她辯創作被法官打臉判刑6月

彰化縣洪姓女子與謝姓女子是手機K歌APP軟體的歌友，洪姓不滿謝女態度冷淡，在歌友軟體創建帳號並暱稱「破麻」、「缺男人陪睡...

台中大里人半夜迷桌遊？警見牆上「1句話」藏玄機 當場查獲職業賭場

台中市大里區一處桌遊休閒館吸引人潮上門，讓不少民眾誤認桌遊很風行，直到警方昨晚持搜索票，發現牆上寫有「時間在走，麻將要有...

酒瓶K頭碎成尖刺再猛刺脖3下 他酒後險釀人命判5年10月

台中吳姓男子和劉姓酒客衝突，竟拿玻璃啤酒瓶猛敲他頭2下，見瓶身碎裂成尖刺狀，竟又拿著朝劉的脖子狠刺3下，吳辯稱無殺人犯意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦