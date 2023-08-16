鏡電視前董座爆案件遭檢方刻意擱置 北檢澄清：勿做無謂揣測

鏡電視前董事長陳建平。圖／聯合報系資料照片

時代力量立委陳椒華昨日控告鏡電視7名股東涉犯使刑法公務員登載不實等罪，鏡電視前董事長陳建平昨發聲明指控，去年5月他告發鏡電視涉犯背信罪，至今不知案件偵辦進度，質疑台北地檢署淪為權貴黨政打手。北檢今澄清，鏡電視相關案件均已由檢察官依法偵辦，持續調查與蒐集相關事證中，指控內容與事實不符，外界及當事人勿做無謂揣測。

陳建平昨日表示，去年5月他赴北檢提出刑事告發鏡電視的違法淘空背信犯罪行為、檢附詳細事證給檢方，也於去年8月到北檢作證說明。他指控，有法界友人向他透露，高層已下令這個案件在選前不許有任何動作，承辦檢察官根本不敢忤逆上意，刻意擱置至今。