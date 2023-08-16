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鏡電視前董座爆案件遭檢方刻意擱置 北檢澄清：勿做無謂揣測

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

鏡電視前董事長陳建平。圖／聯合報系資料照片
鏡電視前董事長陳建平。圖／聯合報系資料照片

時代力量立委陳椒華昨日控告鏡電視7名股東涉犯使刑法公務員登載不實等罪，鏡電視前董事長陳建平昨發聲明指控，去年5月他告發鏡電視涉犯背信罪，至今不知案件偵辦進度，質疑台北地檢署淪為權貴黨政打手。北檢今澄清，鏡電視相關案件均已由檢察官依法偵辦，持續調查與蒐集相關事證中，指控內容與事實不符，外界及當事人勿做無謂揣測。

陳建平昨日表示，去年5月他赴北檢提出刑事告發鏡電視的違法淘空背信犯罪行為、檢附詳細事證給檢方，也於去年8月到北檢作證說明。他指控，有法界友人向他透露，高層已下令這個案件在選前不許有任何動作，承辦檢察官根本不敢忤逆上意，刻意擱置至今。

北檢今天下午發出新聞稿指出，「北檢淪為政黨權貴政治打手」一事與事實不符，就鏡電視案衍生的案件，均已由檢察官依法偵辦，持續調查與蒐集相關事證中，請外界、當事人勿做無謂的揣測，影響偵查進行。

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片

鏡電視 檢察官 時代力量 陳椒華 陳建平

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