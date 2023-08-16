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酒客跟女公關起爭執 被拉撞桌角、酒瓶狠砸臉、打瞎眼獲判賠822萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蕭姓酒吧幹部見林姓酒客和女公關起爭執，拿酒瓶猛敲他頭10幾下，同夥張姓友人也抓林的頭去撞木製桌角，林滿臉血右眼幾乎失明。刑事部分法院一、二審都依重傷害罪各判蕭、張3年10月、3年4月；民事審酌林勞動力減損、精神撫慰金等，一共判蕭、張應給付他822萬多元，可上訴。

檢警調查，林男2021年12月12月凌晨和女公關起糾紛，蕭姓幹部上前質問又起衝突，當場拿起酒瓶朝林的頭砸10幾下，砸到數個酒瓶都碎裂，還繼續用麥克風痛毆，一旁張姓友人也加入，抓林男去撞木桌邊緣。

林男被打到滿頭是血，右眼視神經遭重創，經手術治療後仍萎縮無法復原，視力僅剩下眼前手動40公分，達到右眼視能嚴重減損結果；檢方認為，蕭拿酒瓶持續敲擊林男頭部十幾下，敲碎6、7支酒瓶，林緊急送醫才倖免於死，應構成殺人未遂罪嫌。

法院認為，蕭、林不認識，當天是因女公關糾紛才起衝突，另根據現場監視器畫面等，認定蕭是出於教訓之意，主觀無殺人故意，審酌雙方至今都沒有和被害人和解，各依傷害致重傷罪判蕭3年10月、張3年4月。

林男再提刑事附帶民事損害賠償，主張醫療、薪資減損，及勞動力減損722萬元、精神撫慰金197萬元，一共向蕭、張求償957萬多元；對此，蕭、張均未到庭辯論，也沒就林男求償金額部分爭執表示意見。

民事庭查，蕭、張拿酒瓶及麥克風砸林頭部，又抓頭去撞木製桌子，造成他右眼幾乎失明，認定求償有據，扣除林男已經領到的犯罪被害補償金133萬多元、店家支付醫藥費1萬2000元，一共判蕭、張應給付林男822萬7467元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蕭男和張姓友人將林姓酒客打到幾乎右眼失明，法院判2人應給付林822萬元。記者曾健祐／攝影
蕭男和張姓友人將林姓酒客打到幾乎右眼失明，法院判2人應給付林822萬元。記者曾健祐／攝影

失明 傷害罪

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