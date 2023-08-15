檢察總長刑泰釗抵雲林 期勉大選查賄雲林隊再創佳績

雲林地檢署今天於台西分局召開「111年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討及策進會議」，雲林的檢警調政風等單位首長出席，由檢察長戴文亮主持，檢察總長邢泰釗及多位高檢署主管應邀參加，剛從雲林調任橋頭地檢署檢察長張春暉應邀「回娘家」分享任內查賄經驗，同時對明年即將到來的總統和立委選舉相關查察工作進行檢討，期能有更亮麗的表現。

今天與會人員也包括高檢署台南分署檢察長朱家崎、最高檢察署書記官長吳怡明、雲林縣警察局長林故廷、雲林縣調查站主任李青峯、雲林縣府政風處長楊華興、移民署雲林專勤隊長涂順福及雲林地檢署檢察官、各分局長。

雲林地檢署主任檢察官朱啓仁、雲林刑大隊長王嘉華等人就去年九合一選舉提出工作檢討及策進作為報告，同時就去年查賄的執行策略、過程，提出經驗分享。

檢察總長邢泰釗除嘉勉雲林查賄團隊的辛勞及付出，並就過去和未來查賄，提出詳盡的評析，並對雲林部分當選人雖未查獲賄選，但其競選團隊成員或樁腳涉有賄選嫌疑者，即對當選人提出當選無效訴訟表示肯定與認同。

另外，對於法院就偵審中承認買票的被告，均給予緩刑的宣告，檢察總長也鼓勵檢察官應要強化論述，勇於上訴，挑戰法院判決，進而改變法院的見解。

會中並就即將到來的總統大選及立委選舉，檢察總長刑泰釗也指示務必依法務部「選舉查察工作綱領」落實執行，早做準備，採取團隊辦案、精緻偵查、重點查察，提升正確率。