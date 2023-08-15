史上金額最高詐貸案！潤寅假財報詐12家銀行 5名員工連帶賠償1.27億

紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，楊文虎夫婦各被依銀行法特別詐欺等罪判25、27年徒刑，併科6億、6.5億罰金定讞。第一銀行被詐貸19億2045萬元、美元1158萬元，至今仍有8967萬台幣、125萬美元（約3875萬台幣）未獲清償，一銀向莊淑芬等10名潤寅員工求償8967萬元、美元125萬元本息，台灣高等法院今宣判，其中5名員工遭判賠1億兩千多萬台幣。

潤寅案為史上金額最高詐貸案，受害的包括華南、土地、星展、一銀等12家銀行。以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之為讓潤寅集團能順利詐取款項，2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、發票、出貨單和不實財報表等，假藉出售紡織用紗名義製作不實發票，讓各家銀行上當而核貸。

一銀先前即提民事訴訟，向楊文虎、王音之等人求償，台北地方法院判楊文虎、王音之、已故星榮物流負責人蕭良政的遺產管理人、會計林奕如等4人應連帶賠償新台幣8967萬餘元、逾125萬美元。

一銀另提刑事附帶民事訴訟，主張潤寅員工莊淑芬等人依楊文虎、王音之和秘書林奕如指示，製作不實的銷售合約、商業發票、匯票等文件，藉以取得會計師事務所的無保留意見查核報告，提供銀行作為審核潤寅集團年度續貸或融資之用。莊女等人佯以廠商名義還款，佯裝廠商與潤寅集團的交易還款正常，掩飾詐欺銀行。

一銀指出，楊文虎等人陸續申辦貸款詐取款項，共詐得19億2045萬元、美元1158萬元貸款，至今仍有8967萬元、美元125萬元沒還，因此依民法規定求償，請求被告連帶如數賠償。

高院民事庭認為，10名被告裡，其中莊淑芬、莊雁鈞、吳靜宜、陳佳寧、楊文海等5名員工對一銀行詐，且行為關連共同，害一銀損失台幣8967萬元、美金125萬元（共約台幣1億2794萬元），應負賠償責任。高院判莊淑芬、陳佳寧、楊文海、莊雁鈞應連帶賠償一銀台幣438萬8200元、美金31萬元；另外莊淑芬、陳佳寧、楊文海、吳靜宜則連帶賠償台幣8528萬2416元、美金94萬1445.81元。