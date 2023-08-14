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統盟電子併購案內線交易 董事洩密親友3人涉違證交法遭訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2018年上市公司志超科技併購前上櫃公司統盟電子，時任統盟董事楊賢增涉嫌提前告知陳姓及顏姓友人併購消息，3人於證交法禁止交易期間，買進統盟電子股票，待股價上漲再賣出，涉嫌違反證券交易法內線交易罪。台北地檢署偵結，依涉嫌違反證券交易法起訴楊、陳及顏等3人，宣告沒收犯罪所得。

檢方指出，志超科技與統盟電子於2018年間即研商併購事宜，同年10月26，兩公司討論併購事宜並簽署保密承諾書，12月7日兩公司分別發布重大訊息，宣布依企業併購法共同簽署股份轉換協議，志超科技以每股15.5元現金，對價取得統盟電子所有股權，統盟電子成為志超科技100％持股子公司並終止上櫃。

起訴書指出，楊賢增、陳及顏等明知在志超科技公開本案重大消息前或公開後18小時內，不得自行或以他人名義購買統盟電子股票，楊賢增基於董事職務，事先得知併購消息，將本案重大消息洩漏給陳及顏。陳得知消息後，以每股均價13.82元，融資買進125仟股，隨後於同年12月10日到24日間全數出脫，不法獲利18萬3900元。

檢方也指出，顏在2018年11月21日志12月5日期間，透過公司帳戶及不知情的員工證券帳戶，以每股均價14.2元，融資買進統盟電子767仟股，賣出132仟股，其中相對成交126仟股；隨後於2018年12月12日及25日，以每股均價15.29元，全數出脫635仟股，不法獲利72萬3450元。

檢方認定，涉案楊賢增、陳及顏等3人涉嫌違反證券交易法第157條之1第1項內線交易罪嫌，不過，3人坦承犯行，楊、陳願意繳還犯罪所得，檢方考量3人犯罪後態度尚稱良好，不法所得金額非高，影響證券交易市場程度非鉅，請行從輕量刑，以勵自新。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

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