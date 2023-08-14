資策會提告高虹安涉背信、詐欺 罪嫌不足獲不起訴

資策會提告新竹市長高虹安的博士論文涉嫌抄襲；以及高虹安涉利用赴美出差之餘，攻讀博士學位，卻未依資策會「國外出差旅費報支辦法」規定變更行程，致資策會仍支付高虹安薪資72萬8920元及差旅費72萬7904元，涉嫌背信及詐欺罪嫌。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，高虹安獲不起訴處分。

檢方指出，高虹安於2008年至2018年間在資策會擔任副工程師，她與顏均泰等人組成團隊，於2014年9月18日參加資策會舉辦的創業競賽獲得優勝，獲頒獎金200萬元。科智公司董事長顏均泰與資策會簽立「科專研發成果授權契約」，約定支付資策會授權金500萬元，取得該項技術，授權期間為2014年9月24元至2017年9月23日。

資策會認為，高虹安基於背信犯意，未依資策會同仁會外兼職辦法申請在科智公司兼職擔任業務處長，在2015年10月14日至18日以科智公司業務創長身分出席新加坡「2015 Forest & Sullivan Taiwan年度M2M新創公司奬」頒獎典禮，向資策會請領差旅費4萬4003元，損害資策會負擔原本應由科智公司支付的旅費，故認定高虹安涉嫌刑法第342條背信罪嫌。

不起訴處分書指出，2016年間高虹安以科智公司為申請人，將自己登記為發明人，向經濟部智慧財產局申請「行動製造管理和優化平台」的發明專利。智財局於2019年6月5日核准該專利，同年7月11日公告該專利為科智公司所有。資策會由此認定，高虹安致資策會受有損害，涉嫌背信罪嫌。

此外，資策會也提告高虹安涉利用赴美出差機會，攻讀美國辛辛那提大學博士學位，卻未依資策會「國外出差旅費報支辦法」規定變更行程，使資策會仍支付高虹安薪資72萬8920元及差旅費72萬7904元，涉嫌刑法詐欺取財及背信罪嫌。

不起訴處分書載明，高虹安否認有任何詐欺、背信犯行。她稱，2012年她欲赴美攻讀博士須離職，資策會主管提出留任邀請，希望高虹安一邊攻讀學位，一邊以赴美出差方式，協助資策會完成產業轉型。高虹安表示，期間內，她都有定期提出出差報告，參與遠距會議，沒有怠忽職守。

針對高虹安以登記人身份申請專利方面，不起訴處分書指出，高虹安辯稱，她不知道智科公司曾與資策會簽署合作備忘錄所載的授權契約，當時她參加星光創業比賽得獎分得獎金40萬，基於支持資策會創新公司目的，將獎金投資科智公司，並無獲得任何不當利益。

檢方指出，高虹安確實有從事資策會的工作並提交出差報告，赴美出差並非受資策會委任處理涉及第三人財產的法律事務，而且她在2012年至2014年間的考評結果分別為優、優及特優，無損害資策會利益，無從認定高虹安涉犯刑法背信罪。

檢方指出，科智公司未能支付備忘錄預定授權金與高虹安無關。顏均泰以證人身份表示，最初授權金為1500萬元，支付第一期500萬元授權金後，發現部分技術變遷快速、新創公司資金不充裕，計畫重新盤點需要取得授權的項目，與高虹安無涉。

北檢今偵結，以罪嫌不足為由，全案獲不起訴處分。