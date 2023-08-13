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自撞送醫酒測值飆破1.55 抽血驗出關鍵數值讓他判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓男子自撞電線桿送醫，院方採檢血液酒測值，換算呼氣酒精濃度高達每公升1.55毫克，被檢方依公共危險罪起訴，但法官發現他自撞前有貧血症狀，體內「乳酸脫氫酶」數值增加會影響酒測結果，加上事故前16分鐘，他剛在監獄完成勞動，當時就因身體不適提早離開，不排除是貧血造成自撞，判陳男無罪。

判決指出，陳姓男子前年11月5日下午3時許，騎車自撞電線桿，人車倒地後被送往義大醫院急救，院方人員懷疑陳是酒後自撞，於是幫他抽血檢測，血液中酒精濃度為每分升325.8毫克，換算呼氣酒測值高達每公升1.55毫克，檢方綜合事證後，依公共危險罪將陳男起訴。

案件移審法院後，陳男堅稱自己沒喝酒，當天他是到監獄執行社會勞動，因為身體不舒服快暈倒，於是下午3點多就獲准離開，他是因貧血暈倒才會摔車，根本沒有喝酒騎車。

負責採檢的義大醫院，酒測採驗儀器是採用酒精脫氫酶酵素反應法，若血液中乳酸、乳酸脫氫酶濃度增加，可能會影響血液中酒精濃度的數值。

依據義大醫院說明，人體缺氧狀況下，為產生能量會代謝出乳酸，可用來檢驗一氧化碳中毒、嚴重貧血等症狀；而乳酸脫氫酶則是一種酵素，廣泛存在於身體各器官組織，身體組織受到傷害或死亡，如心肌梗塞、貧血、休克、發炎等症狀，都會導致血清乳酸脫氫酶濃度上升。

法官發現，陳男送醫後，體內乳酸檢驗結果確實增高，血色素過低顯示有貧血症狀，進而影響乳酸脫氫酶數值；另外，陳男急救時，確實有嚴重貧血、意識不清情況，不排除他酒測濃度增加，是受體內乳酸、乳酸脫氫酶增高所致，導致檢測出現偽陽性可能。

法官認為，陳男急診病例雖記載「疑有喝酒」，但救護人員針對現場陳男是否有酒味、多語、身體搖晃等情況，無法提供具體事證，陳男酒測值超標，不排除是貧血導致體內數值異常所致，因缺少其他陳男飲酒事證，判陳男無罪。可上訴。

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陳姓男子騎車自撞送醫，呼氣酒測值換算每公升1.55毫克，但法官發現他有貧血症狀，不排除影響酒測值，判他無罪。抽血示意圖。記者胡經周／攝影
陳姓男子騎車自撞送醫，呼氣酒測值換算每公升1.55毫克，但法官發現他有貧血症狀，不排除影響酒測值，判他無罪。抽血示意圖。記者胡經周／攝影

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