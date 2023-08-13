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大立光被搜 研發部3人交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

大立光。圖／報系資料庫
大立光。圖／報系資料庫
光學鏡頭大廠大立光公司前天被檢調搜索，全案疑因軟體授權糾紛被廠商檢舉，調查局帶回大立光研發部黃姓總處長等三人詢問，檢方複訊後，三人以侵害電腦程式著作權之重製物作為營業使用罪嫌重大，依違反著作權法命黃男一百萬元、陳姓副處長六十萬元、黃姓課長廿萬元交保，均限制出境。

據了解，大立光多年前控訴先進光竊取營業秘密案中，法院曾以證人身分傳黃男出庭作證，這次檢調搜索約談，是否與此相關待釐清。

多年前大立光控告先進光公司侵權案，刑事部分智財法院今年五月判四名工程師緩刑確定，法院審理期間，為釐清著作權項目、營業秘密細節，曾以證人身分傳喚黃姓總處長出庭，黃男這次涉及軟體授權糾紛遭調查，涉案情節仍待檢方釐清。

二○一三年大立光控告先進光侵害著作權，當時大立光四名工程師跳槽至先進光，涉嫌將前東家營業秘密的「點膠針頭結構」、「遮光片送料機構」攜帶至先進光做研發參考、抄襲之用，還重製仿冒圖形申請專利。四人獲判緩刑，大立光另也請求確認先進光申請的專利權為大立光所有。

專利 抄襲 仿冒

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