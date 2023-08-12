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越籍移工逃8年被抓 妻在家鄉笑開懷 得知真相瞬間暴哭

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南阮姓越南籍逃逸移工昨晚下班後，碰到員警攔檢。阮以為將遭遣返，便告知越南家鄉老婆，沒想到老婆視訊通話聽到消息當場大笑。阮苦笑表示「我老婆想我，要我回去了，哈哈哈」，語畢，卻被警方查出他另涉偽造文書遭通緝，需先入監半年；妻子瞬間放聲大哭，員警只能勸她想開一點。阮警詢後移送台南地檢署歸案。

復興派出所副所長翁紹殷表示，阮姓移工逃逸8年打工賺錢都沒被查獲，沒想到昨晚剛好碰見復興所實習生林千堤與曾姓警員巡邏，林發現阮未繫安全帶且在車內抽煙，曾隨即攔停車輛，發現後座男子神情緊張盤查。

翁紹殷表示，阮男一開始不斷以打電話拖延時間，不願報真實姓名及身分證號等資料，周旋許久見曾員及林生沒有要放他走，才表明逃逸移工身分。

警方指出，員警帶返所進一步查證時，阮自知將遭遣返回國，便向越南家鄉的老婆告知自己遭警方查獲，妻子開心大笑。未料劇情急轉直下，阮涉偽造文書通緝中，得先入監執行。

阮姓移工逃逸8年被抓，老婆在越南發現笑開懷 ，得知真相暴哭。記者周宗禎／翻攝
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阮姓移工逃逸8年被抓，老婆在越南發現笑開懷 ，得知真相暴哭。記者周宗禎／翻攝
阮姓移工逃逸8年被抓，老婆在越南發現笑開懷 ，得知真相暴哭。記者周宗禎／翻攝
阮姓移工逃逸8年被抓，老婆在越南發現笑開懷 ，得知真相暴哭。記者周宗禎／翻攝
阮姓移工逃逸8年被抓，老婆在越南發現笑開懷 ，得知真相暴哭。記者周宗禎／翻攝
阮姓移工逃逸8年被抓，老婆在越南發現笑開懷 ，得知真相暴哭。記者周宗禎／翻攝

老婆 移工 越南

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