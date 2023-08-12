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台中無辜騎士遭撞昏迷不醒...整車逃逸移工闖大禍竟全落跑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中周姓越南籍移工駕駛客貨車載一群同鄉外出，因撿手機不慎闖紅燈撞上1輛BMW，導致對方衝入對向再撞上等紅燈的劉姓機車騎士害他至今昏迷不醒，周等因全都是逃逸移工怕被抓竟肇逃，還叫陳姓友人出面頂替；法院依肇事逃逸、頂替等罪，各判周、陳1年6月、5月，均驅逐出境。

檢警調查，周男4月13日駕駛工地蕭姓友人的小客貨車載陳姓同鄉、其他身分不詳移工，早上8點多經台中巿北屯區敦化路、崇德八路時，為了撿掉落的手機導致疏未注意闖紅燈，導致開BMW經過的雲姓駕駛閃避不及撞上，又衝入對向再撞到正在等紅燈的劉姓機車騎士。

劉頭部重傷、呼吸衰竭，雖經搶救撿回一命但至今仍住院昏迷不醒，當時周男明知和他人車禍，車輛也毀損嚴重，但因本身和整車都是逃逸移工，為躲避查緝竟全數棄車逃離現場。

周男後來和陳姓友人商議後，決定由陳出面頂替，並於當天下午1點多做筆錄，直到4月21日陳才向專勤隊人員坦承自己非駕駛。

台中地院審理時，周男、陳男均坦承不諱，有行車記錄器、相關對話可佐，但遭撞的劉姓騎士頭部重創昏迷中，無法評估有無回復或清醒可能，家屬也說，從車禍後至今都昏迷不醒，意識不清，可見受有重傷害。

法院審酌，周男肇事未留在場對傷者施以救護就直接離去，欠缺尊重用路人生命安全觀念，陳頂替妨害國家司法調查正確性，依過失致重傷害罪、肇事逃逸，各判周男7月、1年2月徒刑，2罪應執行1年6月，另依頂替罪判陳男5月，2人均驅逐出境。

周姓移工為了撿手機闖紅燈，釀劉姓機車騎士遭撞至今昏迷不醒。圖／報系資料照
周姓移工為了撿手機闖紅燈，釀劉姓機車騎士遭撞至今昏迷不醒。圖／報系資料照

移工 機車騎士 車禍

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