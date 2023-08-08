和男友大吵...衝動女國道4號跳車 翻滾全身傷還遭判刑
台中張姓女子搭謝姓男友的車起口角，她不顧當時行駛在國道4號內側車道上，竟猛然開車門跳下去，落地後翻滾多圈全身傷，後方車緊急變換車道閃避才沒輾過；法院認為，張女不顧公眾安全跳車，考量犯後坦承等，依以他法致生往來危險罪判她2月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，張女今年4月22日下午4點多搭謝男車行經國道4號西向20.5公里內側車道，卻和謝男在車上因細故大吵，張女衝動下不顧危險，竟冒然打開車門直接跳車，造成全身四肢都有擦挫傷，後方車輛連忙變換車道閃避才沒輾過。
謝男見狀連忙煞停，並將張女帶回車上載去醫院；檢方認為，張女明知在高速公路上跳車可能導致後方車閃避不及追撞，而釀重大事故仍以此造成公眾往來危險，偵結依公共危險罪嫌將她向法院聲請簡易判決處刑。
張女犯後在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有行車記錄器等可佐；法院認為，張女和擔任駕駛的男友爭執，就情緒失控在行駛於國道中打開右前座車門跳車，以此非法方法致生公眾往來危險。
法院也認為，謝男當時開在內側，其餘車輛也高速行駛中，張女跳車落地極可能造成嚴重車禍，考量她犯後坦承、態度良好等一切情狀，依以他法致生往來危險罪判她2月徒刑，並宣告緩刑2年，命她應參加法治教育2場。
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