爆發5年！康寧大學斯里蘭卡學生淪屠宰黑工 高院判決出爐

私立康寧大學斯里蘭卡外籍生淪血汗黑工案，曾引發軒然大波，士林地檢署介入偵辦並依起訴仲介朱啟屏等6人，士林地方法院依營利而違反任何人不得媒介外國人非法為他人工作之規定，判朱等3人6月至1年不等徒刑，時任校長黃宜純無罪。檢方和被告皆上訴，台灣高等法院今撤銷改判，刑度相同，其中張永隆得易科罰金。

2017年間，康寧大學為避免註冊率過低減招，黃宜純等人同意由仲介朱啟屏、桃園市雙軌教育訓練發展協會招收69名斯里蘭卡學生來台，非法至聯華公司工作，每周2日前往康寧大學上課。

朱啟屏曾介紹大陸雜技團來台賣淫，而張永隆為雙軌協會理事長，2人與男子蕭大龍以「引進外籍學生來台就讀大學為名，行在台工作之實」的方式，規避就業服務法對於聘僱外國人的限制，媒介外國人非法為他人工作以從中牟利。2017年3、4月間，他們在斯里蘭卡向參加說明會的學生表示雙軌協會可引介學生前往台灣讀大學，並提供在台打工及實習機會賺取學費、生活費，69名斯籍學生同意來台。

朱啟屏在康寧大學同意接受學生入學就讀後，即與聯華食品公司議定「本案斯里蘭卡籍學生來台入住聯華公司宿舍，每週在聯華公司工作40小時，期間為4年，由雙軌協會指派專人駐廠輔導本案斯里蘭卡籍學生；聯華公司在學生來台第1年需支付招生獎助學金，並於學生在該公司工作期間，按月給付學生輔導費予雙軌協會」。

當學生分批抵達台，其中49名學生還沒取得工作證，就開始在聯華工作，另20名學生因宗教因素不願接觸豬肉，移至康寧大學台南校區。聯華公司當年依約將104萬招生獎助學金、學生輔導費匯入雙軌協會帳戶。

學生來台後，沒先前到康寧大學註冊、上課，就被送到聯華公司每週工作40小時，管理的人是雙軌協會而非康寧大學老師，學生來台後，還需按月攤還給付代辦手續費、管理費，聯華公司也需按月給付輔導管理費用給雙軌協會。

高院認定朱啟屏、蕭大龍、張永隆以引進外國留學生方式，規避就業服務法關於工作範圍、許可期間的限制，賺取學生、聯華公司給付的費用，因一審沒清楚說明3人規避就業服務法關於聘僱外國人工作的範圍、期間等限制規定，因此撤銷改判。高院判朱1年、蕭8月徒刑，張6月得易科罰金之刑，另外桃園市雙軌教育訓練發展協會因代表人執行業務違反任何人不得媒介外國人非法為他人工作的規定，科罰金10萬元。