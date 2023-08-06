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忠貞市場越南麵包攤食物中毒增至422人 桃衛局從重罰業者54萬送辦

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忠貞市場越南麵包攤食物中毒增至422人 桃衛局從重罰業者54萬送辦

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒，民眾陸續出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症症，市政府衛生局截至今天上午統計通報個案續增達422人，尚有16人住院中，該局表示，調查分析後研判業者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，決定處54萬元罰鍰，同時啟動東南亞即時食品（冷食）稽查專案，全面稽查市內攤商食品安全。

知名中壢龍岡忠貞市場「阿箴越南法國麵包」攤商，許多民眾購買食用瀝似發生集體食物中毒症狀，從最初統計個案數從60人暴增至昨天340人，衛生局統計通報達422 人，針對症狀者問卷調查243人，統計229人吃下該攤法國麵包，出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉症狀，部分民眾檢出沙門氏菌，該局勒令業者停業，依違反食品安全衛生管理法規定裁罰54萬元，並依相關規定移送桃園地檢署偵辦。

衛生局追蹤住院民眾統計，住院人數從昨天13人增加至16人，分別在桃園市、新北市8家醫院住院治療中，該局派專人主動電話關心健康並提供諮詢，很多民眾反映「希望業者能夠道歉及賠償」。 該局表示，經查該業者有投保產品責任險，業者表示會委由保險公司協助後續理賠事宜，中央健保署亦將依規定執行代位行使損害賠償請求權，及有關消費者與業者溝通賠償事宜。

該知名麵包攤今天停業中，針對該店爆發食物中毒後，許多網友紛紛刷負評評論，也有該店忠實顧客表示，該店好不容易累積的商譽，及移民飲食亮點，希望不是因為老闆個人私慾遭受衝擊，畢竟「移民在台灣真的很不容易」。市政府亦呼籲衍生消費爭議者，可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站線上申訴。

中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒案部分檢出門氏菌，衛生局從重裁罰54萬元。圖／衛生局提供
中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒案部分檢出門氏菌，衛生局從重裁罰54萬元。圖／衛生局提供
中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒案，市府衛生局勒令停業開罰。圖／衛生局提供
中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒案，市府衛生局勒令停業開罰。圖／衛生局提供

衛生局 食物中毒

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