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台中警亂查個資、搞投資詐騙 侵占700萬木雕判刑
時任台中第一分局陳姓警員曾因債務糾紛亂查他人個資，後又因瀆職、侵占及詐騙被判刑經裁定應執行3年10月，現已被免職；另陳佯稱可幫展售高價木雕，卻擅自將邱姓女子、黃姓男子寄放的鍾馗等22件總價近700萬元藝品賣掉，法院再依侵占罪判他1年8月，可上訴。
檢方起訴指出，陳員2018年、2019年擔任第1分局大誠派出所警員時，先前透過臉書認識邱女、黃男，得知2人有意買賣高價木雕藝品，就向他們推銷紅檜大花鳳尾、鍾馗及網紗狐狸等16件，等對方收購後就佯稱可放他住處，會時常有人參觀便於轉售。
邱、黃就將這16件木雕載到陳員家寄放，沒多久陳員又得知2人持有的黃檜大刺丁瘤、千禧達摩等6件木雕有部分缺損需修復，就自稱可以代為修復後展售，前後一共收受寄放22件木雕，每件價格介於6萬元至123萬元不等。
後來陳員因自身經濟狀況不佳，就趁2016年8月至2018年未經邱、黃同意，擅自將這22件木雕拿去當鋪典當、轉交他人賣掉，所得以填補自己資金缺口。
陳員於偵查、審理時均坦承不諱，和邱、黃證詞相符，並有相關對話訊息、錄音、本票及網拍紀錄佐證。
台中地院審酌，陳員不思正途獲取所需，僅因自己欠債就貪圖私利，直接將邱女、黃男22件價值近700萬木雕典當、賣掉，犯後至今也沒和對方和解或實際賠償，造成鉅額損失。
法院指出，陳員有妨害電腦、侵占、瀆職、詐欺及偽造有價證券等前科，素行不佳，考量犯後坦承態度非劣，依侵占罪判他1年8月徒刑。
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