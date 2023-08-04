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報導邱純枝與東元經營權之爭 周玉蔻被告加重誹謗不起訴
前年媒體人周玉蔻的媒體「放言科技傳媒」曾發布一則報導，內容圍繞東元股權議題，遭東元董事長邱純枝控告涉嫌加重誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，檢方認為該報導內容並非毫無查證、以偏頗報導詆毀邱純枝，認定本案行為尚未達誹謗他人名譽程度，周玉蔻獲不起訴處分。
檢方指出，放言科技傳媒於2021年4月12日曾經刊登1則報導，內容涉及東元集團經營權。事後，東元董事長邱純枝認為報導內容不實，控告周玉蔻涉嫌加重誹謗罪嫌。
不起訴處分書指出，周玉蔻在偵訊中坦承曾刊登該報導文章，否認加重誹謗犯行。她稱，報導內容是透過陳姓台中市議員獲知，還採訪證人，再把資料交由記者撰寫，表示她有相當理由相信證人所述，同時也有請記者採訪公司意見，將公關回覆刊於文中。其中1名證人偵訊時指稱，他曾與周玉蔻聚餐，否認曾透露東元經營權內容。
檢方認定，放言在該報導文末刊出報導文章末段，證明周玉蔻並非毫無查證、專以偏頗報導詆毀邱純枝；文中也無純粹杜撰、揣測、誇大或情緒化的謾罵字眼，在公共場合為不實的陳述，未達誹謗他人名譽的程度。北檢今偵結，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。
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