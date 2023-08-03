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鑽研洗錢防制書籍詐8千萬 檢察總長勉勵檢警多看書

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄即時報導

高雄檢警聯手破獲4起假幣商洗錢案，洗錢金額高達5億4000萬，其中一案主嫌孫姓男子鑽研5本洗錢防制書籍，以妹妹當人頭戶，指揮旗下11人，以假投資虛擬貨幣為由，1年3個月內狠詐8700餘萬，買精品包犒賞妻子，買300萬Volvo名車及2500萬透天豪宅享樂，檢察總長邢泰釗今南下慰勉檢警人員時，也勉勵檢警要與時俱進多看書。

高雄市刑大科偵隊警方指出，孫姓男子（35歲）因喜歡玩虛擬貨幣，認為大有賺頭，因此鑽研洗錢防制等相關書籍，並利用妹妹當人頭戶，找來好友王姓男子（34歲）當幹部，王陸續找友人當車手，指揮手下執行領錢、買幣及轉幣等相關任務。

4起假幣商詐騙案，全台共有約422名被害人，遭詐騙金額高達5億4千萬餘元，其中8千7百萬餘元由孫男集團利用層轉虛擬貨幣交易進行洗錢，一名北部60餘歲已退休的陳姓婦人遭假投資詐騙近1100萬元，退休金遭詐光，損失慘重。

檢警追查出孫男等13人集團，利用層轉虛擬貨幣交易進行洗錢，詐得8千7百萬餘元，每案可抽1%獎金，該集團先於虛擬貨幣交易平臺開設帳號，再將被害人匯入人頭戶之贓款，層轉2至3手的車手後，透過虛擬貨幣交易所進行虛擬貨幣買賣交易，刻意製造善意第三人角色，進而掩飾、隱匿贓款來源及去向。

檢警搜索逮捕孫等13人，追回3700餘萬，其中凍結孫男妹妹網銀帳戶500萬存款，市價約400萬元的泰達幣12萬9397顆，現金32萬6700元，另有名牌LV等精品包7個，以及孫男新買開不到一個月的VOLVO新車、市價2500萬元的鳳山透天厝。

孫男等13人被依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送偵辦後，其中孫男及主要幹部王男被收押禁見，其餘人則以3萬到10萬交保候傳。

檢警搜索孫家時，發現國際反洗錢師認證考試準備課程相關書籍等5本，檢察總長邢泰釗今南下慰勉有功檢警人員時，得知孫男「苦讀」洗錢防制等相關書籍撈錢，還相當訝異說，「犯嫌都有在看書」，他可理解公務員不像詐團把洗錢當職業在專研，甚至認真到去買書來讀，但仍勉勵檢警也要進步，與時俱進。

高雄檢警破獲假幣商詐騙案，查扣嫌犯所有的日製的庫柏力克熊等贓物。記者古和純／攝影
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檢察總長邢泰釗(右二)查看所扣得詐欺嫌犯的不法所得，不乏價值上百萬的昂貴精品。記者古和純／攝影
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高雄檢警破獲假幣商詐騙案，查扣嫌犯所有的日製的庫柏力克熊、名牌包等贓物。記者古和純／攝影
高雄檢警破獲假幣商詐騙案，查扣嫌犯所有的日製的庫柏力克熊、名牌包等贓物。記者古和純／攝影

洗錢 虛擬貨幣 詐騙

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