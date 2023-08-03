東石一死兩傷車禍 涉案駕駛酒駕將適用國民法官法
嘉義縣東石鄉昨天深夜發生重大車禍，2輛車在路口發生擦撞衝落一旁田裡，造成39歲蔡姓男子送醫不治，另一駕駛張男與妻子呂女送醫，張男涉嫌酒駕；嘉義地檢署明天進行解剖相驗。該案適用國民法官法。
昨天深夜10點多，43歲張男開車載40歲妻子呂女由北往南行經東石鄉龍港村縣道166線與嘉7線路口，與蔡男開車由西往東行駛時，2車發生衝撞翻覆田裡，3人先後送醫，蔡男傷重不治，張男被測出有酒精反應。
嘉義地檢署將於明天解剖，確認死因。檢方表示，自今年1月1日起，因故意犯罪發生死亡結果的案件（如酒醉駕車致死），就會有國民法官參與審判，該案涉及酒駕，適用國民法官法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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