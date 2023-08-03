快訊

居家上班會有颱風假嗎？會有加班費嗎？颱風假相關資訊懶人包

颱風假備貨免驚！各大量販超市營業時間看這篇 家樂福24小時店舖正常營業中

11年前大雨79死…為何如今北京仍禁不住一場雨的考驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「你們都沒路用」 台南議長邱莉莉辱罵分局長、隊長處拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議長邱莉莉去年12月競選議員期間，不滿遭人在網路上惡意攻訐，至市警二分局中正派出所欲提告訴，辱罵分局長朱信憲、時任偵查隊長林逸新「你們都沒路用」、「你娘」等語，過程屢次拍桌且摔手機而被起訴，事後委任律師坦認犯行，法官認她犯侮辱公務員罪處拘役30日。

邱莉莉去年12月7日晚間到中正派出所咆哮，消息傳出後，在台南市議會也掀波瀾，為是否公布監視錄帶影吵翻天，國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠及無黨籍議員周奕齊等人還到派出所致贈包子及獻花，為員警加油打氣。蔡等人確認保全當天證據外，也為基層員警發聲，要求此事一定要追到底，希望時任警察局長方仰寧不要泛政治化。

判決指出，邱莉莉時任第3屆市議員，也是第4屆第8選舉區議員候選人，當晚10時8分許，因認在競選期間內，受到他人於網際網路上惡意攻訐，而妨害其名譽，至轄區中正派出所，欲提起告訴。

邱莉莉進入中正派出所後，與局長方仰寧通話，方仰寧即以電話指示第二分局長朱信憲前往協助，因朱信憲與隊長林逸新正在督導擴大臨檢，隨後2人一同前往派出所，。

未料，邱莉莉見依指示協助其報案，並身著員警制服的朱、林抵達中正派出所後，明知2人為依法執行職務公務員，仍對2人咆哮「你這次死啦」、「你們都沒路用」、「你保護我甚麼？你保護罪人啦！」「幹你娘」、「你們都內神通外鬼」、「你這個分局長還內神通外鬼」、「你娘」等語。

辱罵過程中屢次對所內茶几拍桌及對茶几摔擲手機等，當場侮辱執行職務的朱、林兩人。而邱莉莉涉妨害公務案件，經警方報請檢方指揮，檢方並分他字案偵辦。

邱莉莉於偵查中部分供述外，並委請律師具狀坦認犯行。與朱、林於偵訊中的證述大致相符，並有案發當時中正派出所內監視器錄影畫面光碟及檢察官勘驗錄影畫面譯文等佐證。

台南地院指出，邱莉莉對於依法執行公務的朱、林兩人表示「你們都沒路用」、「你娘」等言語，依現今一般社會通念，均屬侮辱、貶抑用詞，對於2人人格、工作能力的攻擊，超出客觀、理性批評的範圍。

且伴隨多次大聲拍桌、摔擲手機於派出所內茶几上等行為，更屬於非理性且具有侮辱、輕蔑的舉動，足使2人感到難堪與屈辱，而貶損其人格尊嚴，並動搖人民對國家公權力行使的可靠性與可信性，認邱莉莉言行已逾越言論自由保障範圍。

惟念邱莉莉終能坦承犯行的犯罪後態度，兼衡其犯罪動機、目的、手段、無前科素行等，認她犯侮辱公務員罪處拘役30日，可易科罰金，可上訴。

台南市議長邱莉莉去年12月7日不滿遭人在網路上惡意攻訐，到市警二分局中正派出所辱罵分局長朱信憲、時任偵查隊長林逸新，還拍桌摔手機，被判拘役30日。圖／本報資料照
台南市議長邱莉莉去年12月7日不滿遭人在網路上惡意攻訐，到市警二分局中正派出所辱罵分局長朱信憲、時任偵查隊長林逸新，還拍桌摔手機，被判拘役30日。圖／本報資料照

邱莉莉 方仰寧

延伸閱讀

手法如出一轍…林秉樞逼脫光下跪被判拘役50天 前女友不滿上訴

郭信良案是政治鬥爭？綠批國民黨這居心反促民進黨團結

國民黨爆「陰謀論」郭信良被搜 牽扯民進黨下屆南市長之爭？

南市前議長郭信良被搜索 藍營：「報復性」勢力反撲

相關新聞

NONO訊畢50萬交保 白衣女子帶錢辦保…他快步離開不發一語

網紅小紅老師6月底控告藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性侵、性騷多名女子，對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少...

置物箱私藏罕見「手指虎」高雄男辯護身 警逮送辦

高雄21歲謝姓男子前天凌晨3時許，在旗津海岸公園暗處獨自坐在機車上，由於舉止詭異引起員警懷疑趨前盤查。謝男主動開啟機車置...

「你們都沒路用」 台南議長邱莉莉辱罵分局長、隊長處拘役

台南市議長邱莉莉去年12月競選議員期間，不滿遭人在網路上惡意攻訐，至市警二分局中正派出所欲提告訴，辱罵分局長朱信憲、時任...

影／高雄男投資220萬一場空 囂張3車手超商取款神態自若

高雄31歲林姓男子日前聽信臉書社群投資股票能高額獲利的誘惑，慘遭詐騙220萬元，後經警方設局約出車手，前天下午在超商內外...

影／高雄聯結車頭硬擠橋下撞橋墩 司機轉彎失敗無酒駕

高雄楠梓今天凌晨4時許，一輛大型貨櫃聯結車剛從興西路高速公路便道方向行駛，正準備左轉鳳楠路口時，疑似車速過快竟直接衝向安...

法務部：境外竊密9成來自大陸

境外勢力在國內竊密挖角日趨嚴重，法務部政務次長蔡碧仲昨表示，竊密行為百分之九十來自中國大陸，如果竊取國家安全關鍵技術，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦