「你們都沒路用」 台南議長邱莉莉辱罵分局長、隊長處拘役

台南市議長邱莉莉去年12月競選議員期間，不滿遭人在網路上惡意攻訐，至市警二分局中正派出所欲提告訴，辱罵分局長朱信憲、時任偵查隊長林逸新「你們都沒路用」、「你娘」等語，過程屢次拍桌且摔手機而被起訴，事後委任律師坦認犯行，法官認她犯侮辱公務員罪處拘役30日。

邱莉莉去年12月7日晚間到中正派出所咆哮，消息傳出後，在台南市議會也掀波瀾，為是否公布監視錄帶影吵翻天，國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠及無黨籍議員周奕齊等人還到派出所致贈包子及獻花，為員警加油打氣。蔡等人確認保全當天證據外，也為基層員警發聲，要求此事一定要追到底，希望時任警察局長方仰寧不要泛政治化。

判決指出，邱莉莉時任第3屆市議員，也是第4屆第8選舉區議員候選人，當晚10時8分許，因認在競選期間內，受到他人於網際網路上惡意攻訐，而妨害其名譽，至轄區中正派出所，欲提起告訴。

邱莉莉進入中正派出所後，與局長方仰寧通話，方仰寧即以電話指示第二分局長朱信憲前往協助，因朱信憲與隊長林逸新正在督導擴大臨檢，隨後2人一同前往派出所，。

未料，邱莉莉見依指示協助其報案，並身著員警制服的朱、林抵達中正派出所後，明知2人為依法執行職務公務員，仍對2人咆哮「你這次死啦」、「你們都沒路用」、「你保護我甚麼？你保護罪人啦！」「幹你娘」、「你們都內神通外鬼」、「你這個分局長還內神通外鬼」、「你娘」等語。

辱罵過程中屢次對所內茶几拍桌及對茶几摔擲手機等，當場侮辱執行職務的朱、林兩人。而邱莉莉涉妨害公務案件，經警方報請檢方指揮，檢方並分他字案偵辦。

邱莉莉於偵查中部分供述外，並委請律師具狀坦認犯行。與朱、林於偵訊中的證述大致相符，並有案發當時中正派出所內監視器錄影畫面光碟及檢察官勘驗錄影畫面譯文等佐證。

台南地院指出，邱莉莉對於依法執行公務的朱、林兩人表示「你們都沒路用」、「你娘」等言語，依現今一般社會通念，均屬侮辱、貶抑用詞，對於2人人格、工作能力的攻擊，超出客觀、理性批評的範圍。

且伴隨多次大聲拍桌、摔擲手機於派出所內茶几上等行為，更屬於非理性且具有侮辱、輕蔑的舉動，足使2人感到難堪與屈辱，而貶損其人格尊嚴，並動搖人民對國家公權力行使的可靠性與可信性，認邱莉莉言行已逾越言論自由保障範圍。