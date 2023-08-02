男酒駕行經「好運來」店前 卻遭警活逮嘆倒楣
彰化警分局大埔派出所員警昨深夜巡邏行經彰化市大埔路時，發現50歲周姓男子騎乘機車搖晃，在英士路口「好運來」香店前將他攔下，在警方要進行酒測前，周男不斷喊著肚子餓，並要了兩瓶水喝下，吹氣酒測時因呼氣不足，多次測試失敗後，才被測得酒測值達每公升0.66毫克。
警方指出，當時巡邏到彰化市大埔路時是深夜時段，路上車流少，看到周男騎乘機車搖搖擺擺，於是在後方跟隨，並行經大埔路與英士路口時攔停，員警上前發現周男全身酒味濃厚。
周男面對警方詢問時表示，他與工地同事因天氣炎熱相約外出路邊攤喝啤酒吃宵夜，結束後心想離住處很近，僥倖騎乘機車回家。
周男沒有酒駕紀錄，還不斷向警方說自己是做工人、艱苦人，也直喊第一次酒駕就被抓，很倒楣。周男最後被員警帶回依涉嫌公共危險罪送辦
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