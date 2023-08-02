快訊

賴清德「走入白宮說」出自本人 涉外高層放話媒體轉移焦點？

難被AI取代的職業…大學設水電系行嗎？林立青點破3問題

小紅老師帶頭提告！NONO涉性侵多女遭傳喚 今赴北檢臉色凝重

部立3醫院6公務員爆收賄 台中業者招待去海派、金麗都喝花酒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓業者10年前為拓展業務，涉向衛福部台南、嘉義、朴子醫院的6名資訊組長、主任、管理師行賄，也會帶院方人員前往台中市知名酒店海派、金麗都喝花酒，全都由林埋單，其中台南醫院陳姓組長收回扣金額達113萬元為6人之最，因林已在偵查期間，坦認行賄情節，獲檢方緩起訴處分，其餘涉案6人都在去年11月依貪汙等罪起訴。

起訴指出，陳姓男子（48歲）、陳姓男子（53歲）、張姓男子（52歲）分別是衛福部台南醫院資訊組長、嘉義醫院行政室主任、朴子醫院資訊室高級資訊師，而羅姓（39歲）、陳姓（40歲）、陳姓（33歲）男子等3人則是台南醫院的管理師，6人都是具有法定職務的授權公務員身分。

台中市一心國際科技公司林姓負責人在2012年起為拓展業務，主動前往拜訪衛福部台南、嘉義、朴子醫院的採購主管，利用餐敘、拜會時詢問「有沒有費用？要不要付回扣？」等語，試探相關採購主管的意願，接著就以每支碳粉匣支付100元回扣、每台電腦支付500元回扣的方式，行求3間醫院的陳姓男子等6名人員，以讓陳等6人在辦理招標時，設計對林有利的產品規格與條件，讓林順利得標。

林姓業者會以每3月或半年結算一次的方式，利用開會等機會，將現金以信封袋裝入後，交付給院方人員。

檢調清查，台南醫院陳姓資訊組長從2012年至2022年8月止，一共收了113萬元回扣；嘉義醫院陳姓行政室主任，從2014年至2022年8月，一共收取69萬餘元回扣；朴子醫院資訊室張姓高級資訊師，從2016年起至2022年8月，則收取15萬元回扣。

其他3名台南醫院羅姓管理師等人，則是被林帶去台中海派、金麗都酒店喝花酒，抑或是贈送手機的方式行賄。

涉嫌行賄的林姓業者因在檢方調查時，坦認犯行，檢方以緩起訴處分，不過6名部立醫院的涉案人員，則被檢察官在去年11月依貪汙、偽造文書、背信等罪起訴，全案目前仍在台中地院審理。

台中市林姓業者涉嫌行賄衛福部台南、嘉義、朴子醫院人員，台中地檢署在去年底依貪汙等罪，起訴6名院方人員。圖／本報資料照
台中市林姓業者涉嫌行賄衛福部台南、嘉義、朴子醫院人員，台中地檢署在去年底依貪汙等罪，起訴6名院方人員。圖／本報資料照

回扣 嘉義 貪汙 偽造文書

延伸閱讀

影／業者招待喝花酒部立醫院人員涉收賄 衛福部回應了

呷好倒相報？部立3間醫院爆採購收賄 院方全回應了

放水非法業者倒廢棄物 崙背清潔隊集體收賄案二審判決出爐

前新豐鄉長許秋澤涉收賄及採購弊案 監院通過彈劾

相關新聞

小紅老師帶頭提告 NONO涉性侵多女今赴北檢臉色凝重

網紅小紅老師不滿本名為陳宣裕的藝人NONO涉及性侵、性騷多女卻不道歉，日前對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未...

2分鐘激戰片外流 前女輔導長「內內」怒告網友下場出爐

陸軍前女輔導長「內內」和部隊男友親密片外流，遭國軍記過汰除，她轉職到成人平台「Swag」當起直播主，找到事業第二春，當時...

影／業者招待喝花酒部立醫院人員涉收賄 衛福部回應了

「鏡週刊」今報導，衛福部轄下台南、嘉義、朴子三家部立醫院，驚傳集體收賄弊案。檢調查出，一名電腦業者10年來以送現金回扣、...

酒客花錢「框」酒店小姐去吃清粥小菜 乘機性交未遂判刑

郭姓男子去酒店消費將小姐框出場，被控性侵、偷手機；郭不認罪，辯花10000元買春錢可再補，酒店員工證稱，郭說與出酒店是吃...

NONO性騷赴北檢應訊 低頭不發一語

藝人NONO因涉嫌性騷擾，遭多名受害者報案，今天上午乘車到台北地檢署應訊，原訂上午十點半左右抵達，但直到下午一點才出現，...

雲林崙背清潔隊集體收賄案 關鍵3人另行審結

雲林縣崙背鄉公所清潔隊員李子容等4人涉嫌收受廠商孟繁強等6人賄賂，以每車次收取5千至1萬5千元不等賄賂，放水或幫助隊員讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦