部立3醫院6公務員爆收賄 台中業者招待去海派、金麗都喝花酒
台中市林姓業者10年前為拓展業務，涉向衛福部台南、嘉義、朴子醫院的6名資訊組長、主任、管理師行賄，也會帶院方人員前往台中市知名酒店海派、金麗都喝花酒，全都由林埋單，其中台南醫院陳姓組長收回扣金額達113萬元為6人之最，因林已在偵查期間，坦認行賄情節，獲檢方緩起訴處分，其餘涉案6人都在去年11月依貪汙等罪起訴。
起訴指出，陳姓男子（48歲）、陳姓男子（53歲）、張姓男子（52歲）分別是衛福部台南醫院資訊組長、嘉義醫院行政室主任、朴子醫院資訊室高級資訊師，而羅姓（39歲）、陳姓（40歲）、陳姓（33歲）男子等3人則是台南醫院的管理師，6人都是具有法定職務的授權公務員身分。
台中市一心國際科技公司林姓負責人在2012年起為拓展業務，主動前往拜訪衛福部台南、嘉義、朴子醫院的採購主管，利用餐敘、拜會時詢問「有沒有費用？要不要付回扣？」等語，試探相關採購主管的意願，接著就以每支碳粉匣支付100元回扣、每台電腦支付500元回扣的方式，行求3間醫院的陳姓男子等6名人員，以讓陳等6人在辦理招標時，設計對林有利的產品規格與條件，讓林順利得標。
林姓業者會以每3月或半年結算一次的方式，利用開會等機會，將現金以信封袋裝入後，交付給院方人員。
檢調清查，台南醫院陳姓資訊組長從2012年至2022年8月止，一共收了113萬元回扣；嘉義醫院陳姓行政室主任，從2014年至2022年8月，一共收取69萬餘元回扣；朴子醫院資訊室張姓高級資訊師，從2016年起至2022年8月，則收取15萬元回扣。
其他3名台南醫院羅姓管理師等人，則是被林帶去台中海派、金麗都酒店喝花酒，抑或是贈送手機的方式行賄。
涉嫌行賄的林姓業者因在檢方調查時，坦認犯行，檢方以緩起訴處分，不過6名部立醫院的涉案人員，則被檢察官在去年11月依貪汙、偽造文書、背信等罪起訴，全案目前仍在台中地院審理。
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