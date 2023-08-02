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房仲約女網友性交易 下藥性侵還偷拍裸照...判關7年2月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓房仲在包養網站和一名女子相約性交易，並讓女方喝下摻有FM2的紅酒，趁對方昏迷失去意識性侵得逞，還用手機拍女子的裸照，一、二審皆依以藥劑及對被害人為照相犯強制性交罪判刑7年2月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳透過包養網站認識22歲女子，雙方見面後談妥以1萬5000元價碼性交易，陳2021年9月11日晚上8時許開車載女子到汽車旅館，趁女子沐浴時，將FM2加入紅酒中，再以玩遊戲為由誘騙女方喝下去。

女子事後躺在床上，讓陳拿按摩棒摩擦下體，隨即頭暈失去意識；陳利用女子毫無反抗能力時性侵得逞，再用手機拍女方的裸照。女子朋友因遲遲不接電話察覺有異，和男友一同趕往汽車旅館，剛好見陳攙扶意識不清的女子下樓，便衝上前質問，陳拿出6000元想息事寧人，但友人質疑陳偷拍，逼陳當場交出手機、刪除照片，陳事後再丟下4000元後離去。

陳否認犯行，供稱摻FM2是為了助興，他迷昏女方並非是要性侵，只是想要把女子留下來陪他過夜，且女子在嘿咻過程中是清醒的，也有回應，並表示自己有腦傷。

法院根據被害人血液、尿液檢驗報告，認定女子體內有毒品反應，警方在現場扣得的水杯也驗得FM2成分，而女子下體驗出陳的精子反應；另被害人友人及男友作證指出，女子被陳攙扶下樓時，呈現精神恍惚、會傻笑、眼神失焦且走路不穩等狀況，認定女子被陳下藥性侵。

一、二審依以藥劑及對被害人為照相犯強制性交罪判刑7年2月，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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性侵 毒品

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