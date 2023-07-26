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大馬歌手辱罵楊實秋兒子恐嚇性侵、下海男妓 法院判賠30萬
馬來西亞籍歌手丘沁偉，協助台北市前議員楊實秋兒子楊澤祖架設網站，卻上網辱罵楊男恐嚇性侵，雙方鬧翻打官司，丘刑事部分遭依非公務機關非法利用個人資料罪判刑。楊澤祖日前提告求償100萬元，士林地方法院判丘應賠償30萬元精神慰撫金。
楊男主張，丘沁偉2020年11月至2021年1月在網路上公開罵他「恐嚇性侵」、「妨害風化、恐嚇勒索」，更指他偷拍、散布性愛影片、利用偷拍影片恐嚇女性、霸凌拒絕展示生殖器的男同學，甚至提及賣淫維生、下海男妓等，非法利用個資損害名譽權、隱私權等，求償訴訟律師費、列印費、通勤費等10萬元、工作損失40萬元、精神慰撫金50萬元，共計求償100萬元。
刑事部分，丘沁偉認罪但未和解取得原諒，法院依「非公務機關非法利用個人資料罪」判刑6月，得易科罰金18萬元。民事部分，丘則在言詞辯論期日未到場，也沒有提出任何書狀聲明陳述。
法院認定，丘沁偉經刑事庭以非公務機關非法利用個人資料 罪判處有期徒刑6月，可易科罰金，以此認為楊男所言真實，丘在網路上言論，足以使楊男難堪，品行、德性、人特評價等受貶損，且刑事庭的卷證資料中，無法認定丘已盡合理查證義務，另賣淫為生等涉及私領域，非可受公評的公共議題。
法官認為，求償律師費等費用無理由、工作損失費用則因無法判斷公司營收有無增減及原因，難認與侵權行為有因果關係。丘侵害楊的名譽權、隱私權，應負損害賠償責任，審酌學經歷、接案維生、月入約4萬元，50萬精神慰撫金過高，應賠償30萬元。
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