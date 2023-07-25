怎樣教出酒駕撞死人的兒子？母在法庭說「黑歷史」：只能愛的教育　

23歲男子李佳修酒駕撞死單親王姓男子一案，台北地院國民法官法庭今天傳喚李佳修的母親黃姓婦人出庭調查證據，黃婦在法庭中道出李的「黑歷史」，還說兒子從小不受管教，「只能用愛的教育」教養。

國民法官對黃婦教出酒駕撞死人的兒子好奇，詰問次數不少，問題包括「李佳修小時被記過家長為什麼不知道？」「李佳修常肇事家人對他有何約束力？」「李佳修罰單一直來家人做了什麼」，黃婦因此證述家庭生活。

黃婦稱，他們的家只有16坪，成員包括母親、繼父、她、老公與女兒，李佳修與家庭成員互動良好，她本來開熱炒店，後來收起來不做，現在負債100萬元，目前每個月要攤還借款。

黃婦證稱，案發前李佳修白天在工地當臨時工，如果能力所及，1個月平均會給家裡2萬元，發生事故後，老公還是在工地打工，她就找服務業的工作，而現在住的房子還要付房租給親戚。

黃婦說，李佳修拒捕中槍第3天被收押，她就帶著家人到王姓男子的靈堂致歉，「是我們害他女兒沒有了爸爸」，她曾想透過律師和王家的人和解，但王家的人情緒都不是很好。

關於李佳修酒駕的犯罪工具BMW轎車，黃婦說，她從頭到尾都不知道有這台車，直到案發前1個月才知道李佳修用貸款買車，車子是80萬元。

李佳修無照駕駛又釀禍，檢方論告時說李過去交通違規次數很多，且積欠罰單16萬元等，黃婦稱，罰單有些李佳修自己付、有些家裡幫忙代墊，另有關李佳修2019年曾犯傷害案但賠錢和解的金錢來源，她說「不知道有這件事」。

黃婦說，李佳修在念7年級時，曾拾物不送招領，因物品價值貴重被學校記警告，李佳修作業屢次不繳，8年級下學期被記警告3次，9年級下學期先被記警告3次，又因翻牆被記小過，她當時開熱炒店，每天下午起床就是做生意，白天一大早去補貨，李佳修由娘家媽媽帶大，「我不清楚他在學校狀況」。

審判長林鈺珍想了解黃婦對李佳修的教育方式，黃婦說，她是用愛的教育，基本的做人處事會告訴兒子，有不對的地方會糾正，如果兒子不聽，就只能一直跟他講，還補充李佳修是籃球校隊。

黃婦說，她曾告訴兒子要盡快考到駕照，兒子也有去駕訓班，但不知道為什麼都沒有去考，如果罰單來只能幫忙繳、盡量不要有欠款；至於為何沒有禁止李佳修騎車或者開車，黃婦說「小孩子不是講了就會聽的」。

陪席法官吳玟儒質疑李佳修未念完高中。黃婦答稱，李佳修因耳根子軟走偏，本來念育達，後來念滬江，再來就讀不下去，李佳修在學校表現不好，交友有些摩擦，繼續強迫他念會發生什麼無法想像，「那個年齡的都血氣方剛」。

吳婦說， 李佳修跟妹妹比較好，回家報喜不報憂，據她了解，李佳修買BMW的貸款8個月沒有繳錢，自己到靈堂錢給被害家屬的20萬元則是向人借的。

2022年11月13日晚間，李佳修在台北市忠孝東路夜店飲酒、續攤，翌日凌晨4時開車在市區狂飆，車行經行政院前地下道發生追撞，造成前車王姓駕駛死亡，李案發後羈押迄今，因致人於死是重罪，分案由國民法官法庭審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康