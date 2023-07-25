酒駕致死被害人母作證時哭了：兒子膽道閉鎖努力活著卻被撞死

台北地院國民法官法庭審理男子李佳修酒駕撞死單親王姓男子案，今天傳喚王的母親調查證據作為科刑依據；王的母親哭說，兒子從小膽道閉鎖，生前從不飲酒，「他一直努力活著卻被撞死」，無法原諒李。

王的母親本來在法庭指認室等待作證，但表示不願跟李佳修共處一個法庭空間，審判長諭令李佳修先行退庭，給證人充分、無壓的陳述環境。

王的母親說，兒子自小有膽道閉鎖症，聽醫生說有1/3的患者活不過2歲、有1/3會一直就醫、「兒子就是1/3幸運的孩子」，很照顧注意自己的生活飲食，不吃生食、芒果也從不喝酒，他努力活著，沒想到被撞死。

她說，兒子生前與她、弟弟、妹妹、兒子的2歲多女兒5人同住，她們是單親家庭，小孩國中開始就由她獨力扶養，兒子生前擔任油漆工，月薪有5萬多元，一個月會拿2萬多元給她家用。

王母表示，現在住的房子是前夫留下來的，兒子的妹妹今年高中畢業，本來想升大學，因為家裡出事於是出去賺錢。

王母說，兒子在女兒2個月大時離婚，監護權歸兒子，兒子的前妻也沒有支付養小孩的錢，事發後已放棄親權；她說，兒子過世對整個家庭影響巨大，她現在要靠吃藥才能睡覺，孫女還不知道發生什麼事，想等孫女長大一點再說。

王母告訴國民法官，李佳修被捕當下行為脫序，如不脫序，說不定兒子當時快速送醫還有得救，她從頭到尾都沒有感受到李的誠意，李還一直說是因為她兒子變換車道害他剎車不及，「避重就輕又對我二度傷害」。

王母說，李佳修的父母雖然來過靈堂，但這是最基本的禮貌，李的父母來靈堂時有拿20萬元給她，她也有向「勵馨」申請12萬元喪葬補助費。

4號國民法官詰問王母除上香致意的20萬元，李家有無再談和解？王母回說，對方一度提過350萬元賠償金，但包含強制險200萬元，剩下150萬元要扣掉上香給的20萬元，還不是一次給、要等被告出監等，「這筆錢不夠養孫女到18歲！」

王母證稱，她本來跟兒子商量好讓兒子白天工作，晚上孫女交給兒子，她就可以晚上兼差賺錢，去年9月決定送孫女去托嬰中心，還來不及找工作兒子就死了，她現在做按摩師補貼家計，「不兼差家人會餓死」。

2022年11月13日晚間，李佳修在台北市忠孝東路夜店飲酒、續攤，翌日凌晨4時開車在市區狂飆，車行經行政院前地下道發生追撞，造成前車王姓駕駛死亡，李案發後羈押迄今。