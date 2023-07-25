快訊

性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

黃子佼2萬字聲明後 孟耿如隔35天為「這件事」重啟發文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕致死被害人母作證時哭了：兒子膽道閉鎖努力活著卻被撞死

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院國民法官法庭審理男子李佳修酒駕撞死單親王姓男子案，今天傳喚王的母親調查證據作為科刑依據；王的母親哭說，兒子從小膽道閉鎖，生前從不飲酒，「他一直努力活著卻被撞死」，無法原諒李。

王的母親本來在法庭指認室等待作證，但表示不願跟李佳修共處一個法庭空間，審判長諭令李佳修先行退庭，給證人充分、無壓的陳述環境。

王的母親說，兒子自小有膽道閉鎖症，聽醫生說有1/3的患者活不過2歲、有1/3會一直就醫、「兒子就是1/3幸運的孩子」，很照顧注意自己的生活飲食，不吃生食、芒果也從不喝酒，他努力活著，沒想到被撞死。

她說，兒子生前與她、弟弟、妹妹、兒子的2歲多女兒5人同住，她們是單親家庭，小孩國中開始就由她獨力扶養，兒子生前擔任油漆工，月薪有5萬多元，一個月會拿2萬多元給她家用。

王母表示，現在住的房子是前夫留下來的，兒子的妹妹今年高中畢業，本來想升大學，因為家裡出事於是出去賺錢。

王母說，兒子在女兒2個月大時離婚，監護權歸兒子，兒子的前妻也沒有支付養小孩的錢，事發後已放棄親權；她說，兒子過世對整個家庭影響巨大，她現在要靠吃藥才能睡覺，孫女還不知道發生什麼事，想等孫女長大一點再說。

王母告訴國民法官，李佳修被捕當下行為脫序，如不脫序，說不定兒子當時快速送醫還有得救，她從頭到尾都沒有感受到李的誠意，李還一直說是因為她兒子變換車道害他剎車不及，「避重就輕又對我二度傷害」。

王母說，李佳修的父母雖然來過靈堂，但這是最基本的禮貌，李的父母來靈堂時有拿20萬元給她，她也有向「勵馨」申請12萬元喪葬補助費。

4號國民法官詰問王母除上香致意的20萬元，李家有無再談和解？王母回說，對方一度提過350萬元賠償金，但包含強制險200萬元，剩下150萬元要扣掉上香給的20萬元，還不是一次給、要等被告出監等，「這筆錢不夠養孫女到18歲！」

王母證稱，她本來跟兒子商量好讓兒子白天工作，晚上孫女交給兒子，她就可以晚上兼差賺錢，去年9月決定送孫女去托嬰中心，還來不及找工作兒子就死了，她現在做按摩師補貼家計，「不兼差家人會餓死」。

2022年11月13日晚間，李佳修在台北市忠孝東路夜店飲酒、續攤，翌日凌晨4時開車在市區狂飆，車行經行政院前地下道發生追撞，造成前車王姓駕駛死亡，李案發後羈押迄今。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
圖為台北地院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片

國民法官 父母 酒駕 夜店

延伸閱讀

國民法官「家暴殺夫」首宗判決出爐 婦援會：失望與遺憾

國民法官審酒駕致死案 被告認罪死者家屬批卸責

國民法官審酒駕致死 提問「超白話」：喝了多少才撞死人？

國民法官法上路半年多 嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審

相關新聞

性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

藝人大牙（本名周宜霈）上個月爆料11年前黑澀會美眉時期，曾在香港飯店內遭「黑人」陳建州性騷，事後陳建州不僅否認此事，並與...

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

黃姓男子到全聯購物中心購物，不滿員工結帳速度過慢在櫃台咆哮，後方的曾姓女子出聲制止黃男，反被黃男出手毆打，曾女力壓黃男，...

消防夫妻勒索麥當勞7060萬想「買房買車爽退休」 高院出手重判夫6年半

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元...

獨／免關...台中違章工廠致2勇消殉職 業者今獲緩刑

台中市大雅區百慕達紙廠是違章建築，4年前發生大火，兩名消防員謝志雄、張哲嘉殉職，負責人陳俊孚被控過失致死、違反消防法等罪...

國民法官「家暴殺夫」首宗判決出爐 婦援會：失望與遺憾

7月21日國民法官法審理的「家暴殺夫」首宗判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑。婦女救援基金會今天發新聞稿指出，...

前北市府體育處長孫清泉收賄17萬護航民間業者 最終判關4年半定讞

前台北市政府體育處處長孫清泉收受賄賂17萬元，讓特定民間業者可以優先取得公園場地使用權，並減免場地使用費、保證金等優惠，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦