女子出售門號助網拍「這個東西」 犯藥事法遭判刑

高雄商姓女子2年前申辦手機門號，以500元出售SIM卡給他人使用，對方未經中央主管機關核准，逕自在網路販賣含尼古丁成分的電子菸油，並將該門號作為網拍實名認證使用，經高雄市府衛生局網路稽查送辦，商女雖自白認罪，但幫助犯販賣禁藥未遂屬實，遭橋頭地院判刑2月，緩刑2年。

根據世界衛生組織WHO聲明，電子菸及加熱式菸品等新興菸品，均對人體產生危害。目前已知有超過1.5萬種添加物，被調製成電子菸油，其有害物質易引起肺部發炎、過敏與產生氣喘，與心肌梗塞的風險，國外也有多起急性肺傷害甚至死亡案例。

「菸害防制法」於今年3月修法，全面禁止電子菸、納管加熱菸及載具，吸菸年齡提高至20歲，其中，如網路平台刊登「霧化汽／油、丁鹽、果汁、小菸、鯊克、哩啞、廚師佳釀、博士」等販賣電子菸的相關訊息，均違反新法第15條規定，可處最重100萬元罰金。

去年6月9日，高雄市府衛生局人員發現以商女手機門號作為帳號的賣家，在網路上兜售電子菸油，便以700元（含運費60元）下單購買2瓶，經送請鑑定確認均含尼古丁成份，循線追查到商女送辦偵查。

由於商女偵查中坦承不諱，懊悔犯行，法官基於她所犯幫助販賣禁藥未遂罪，屬未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑，且她過去並無案底且無再犯之虞，因此判她2年緩刑，以勵自新，並沒收500元犯罪所得。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康