快訊

一票專家預測失準！瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

70歲影后「減齡演出」驚呆網…扮嫩演少女 還喊小18歲男星爹

民宅內部曝光！17樓換冷氣砸死女大生 勞檢處：最重罰30萬

屏南立委／被檢舉違反政府採購法 許展維夫婦各20、30萬交保

聯合報／ 記者潘欣中劉星君／屏東即時報導

民進黨提名屏南立委參選人許展維，被檢舉短報政治獻金，在辦理工程款項涉嫌違反政府採購法，屏東地檢署昨天指揮調查人員搜索相關處所，帶回許展維和他的妻子許慧玲夫婦和帳冊、電腦等資料，釐清是否涉及收受不當資金，檢方訊後以違反政府採購法分別諭令許展維20萬元、許慧玲30交保候傳，也為該選區立委選情投入變數。

許展維是屏東女婿，曾任2屆萬丹鄉民代表、3屆縣議員及2屆民進黨屏東縣黨部主委，本屆在第4選區（萬丹鄉、東港鎮、新園鄉）以最高票當選，還贏過國民黨籍的縣議會議長周典論；下屆立委屏南第2選區民進黨不再禮讓現任的蘇震清後，他即積極表態參選，勤跑地方，縣長周春米也全力拉抬，順利獲黨中央提名，是被看好綠營中生代。

屏南立委選區的政治版圖綠大於藍，在無黨籍蘇震清因選罷法修改無法連任，改由兒子蘇孟淳代父出征，國民黨人選尚未定案之際，地方政壇看好聲勢看漲的他，今天許展維夫婦涉嫌違反政府採購法被諭令交保的消息傳出後，許也在臉書簡要說明，強調「願意用最高的道德標準來處理自己造成的困擾，只要黨有任何決定，一定配合，絕無怨言」。

許展維的輔選團隊籠罩著一股低氣壓，許的支持者說，看到許承認「自己造成的困擾」這段話，雖不清楚案情內容，但這句話讓人有大勢不妙的感覺，也有支持者認為是對手陣營使出的「奧步」。民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，尊重司法調查，如有不法情事，黨中央會用最高道德標準處理，毋枉毋縱。

民進黨提名參選屏東縣第2選區立委的許展維（中）和他的妻子許慧玲，檢方以違反政府採購法分別諭令20萬、30萬元交保。圖／本報資料照
民進黨提名參選屏東縣第2選區立委的許展維（中）和他的妻子許慧玲，檢方以違反政府採購法分別諭令20萬、30萬元交保。圖／本報資料照

民進黨 蘇震清 屏東縣 政治獻金

延伸閱讀

綠立委參選人亂蹭陳紫渝 王婉諭開嗆「厭女文化應到此為止」

綠屏南立委參選人20萬交保 民進黨：尊重司法勿枉勿縱

屏南區域立委選情震撼彈 民進黨參選人許展維20萬交保

綠立委參選人亂蹭陳紫渝 民進黨怒：不當言論要道歉

相關新聞

酸鄭運鵬像「詐騙集團」令人卻步 竹市美女發言人遭求償60萬

民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書發文，指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如...

屏南立委／被檢舉違反政府採購法 許展維夫婦各20、30萬交保

民進黨提名屏南立委參選人許展維，被檢舉短報政治獻金，在辦理工程款項涉嫌違反政府採購法，屏東地檢署昨天指揮調查人員搜索相關...

大火燒光爭鮮貨品判賠逾2億 美福重申：無過失責任、將上訴

桃園市美福倉儲去年3月發生火災，大火連燒21天，其中，爭鮮公司存放在倉儲內的貨品毀損，後獲國泰世紀產物保險理賠2億287...

雲縣議員蕭慧敏涉現金賄選案 今一審被判當選無效

雲林縣議員蕭慧敏疑於去年11月競選期間，涉以現金向選民買票，被查賄小組查獲，上月29日被雲林地方法院依違反選罷法判2年，...

im.B吸金情侶檔贓物大拍賣 香奈兒等40名牌包賣878萬元

法務部行政執行署台北分署連續拍賣im.B吸金案主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬偵查中查扣的名牌包，今天拍定迪奧（DIOR）包1...

立委批性工法漏洞最大：調查期留職停薪變相處罰被害人

立院衛環委員會正進行性平三法修正案審查。立委指出，性平三法中漏洞最大者就是「性別工作平等法」，不只行為人是公司負責人的案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦