屏南立委／被檢舉違反政府採購法 許展維夫婦各20、30萬交保

民進黨提名屏南立委參選人許展維，被檢舉短報政治獻金，在辦理工程款項涉嫌違反政府採購法，屏東地檢署昨天指揮調查人員搜索相關處所，帶回許展維和他的妻子許慧玲夫婦和帳冊、電腦等資料，釐清是否涉及收受不當資金，檢方訊後以違反政府採購法分別諭令許展維20萬元、許慧玲30交保候傳，也為該選區立委選情投入變數。

許展維是屏東女婿，曾任2屆萬丹鄉民代表、3屆縣議員及2屆民進黨屏東縣黨部主委，本屆在第4選區（萬丹鄉、東港鎮、新園鄉）以最高票當選，還贏過國民黨籍的縣議會議長周典論；下屆立委屏南第2選區民進黨不再禮讓現任的蘇震清後，他即積極表態參選，勤跑地方，縣長周春米也全力拉抬，順利獲黨中央提名，是被看好綠營中生代。

屏南立委選區的政治版圖綠大於藍，在無黨籍蘇震清因選罷法修改無法連任，改由兒子蘇孟淳代父出征，國民黨人選尚未定案之際，地方政壇看好聲勢看漲的他，今天許展維夫婦涉嫌違反政府採購法被諭令交保的消息傳出後，許也在臉書簡要說明，強調「願意用最高的道德標準來處理自己造成的困擾，只要黨有任何決定，一定配合，絕無怨言」。