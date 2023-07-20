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台南迷你待轉區恐成待撞區 律師：恐衍生國賠問題
台南市議員林依婷接獲民眾陳情，中西區國華街出現只停得下1部機車的「超迷你待轉區」，但如果加大待轉區，反而會變成待撞區，律師侯信逸認為，如果停在待轉區被撞，機車騎士應該是沒有任何責任；至於這樣的設置因此多出很多機車騎士被撞的事故，恐有國賠的問題。
侯信逸表示，依照國家賠償法第3條規定，如果是該公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產 受損害者，國家應負損害賠償責任。判斷的標準，可以先看是不是因為這樣子設置因此會多出很多機車騎士被撞的事故，可以佐證設置或管理的欠缺過失。
侯信逸指出，如果機車騎士停等在該迷你待轉區靜止狀態被汽車或其他機車撞擊，基本上應該是由撞他的汽車或機車駕駛人服刑事過失傷害與民事侵權行為的損害賠償責任，因為是未注意車前狀況，而認定有過失。他說「被撞的機車其實應該是沒有任何責任」。
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