快訊

黃子佼兩萬字長文「PTT有懶人包」 網列七重點：還想出來賺

長榮機師酒測違規爭議 資深機師：有3方法避風險

游盈隆公布最新民調：四成二樂見郭台銘攪局 衝擊柯侯選情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南迷你待轉區恐成待撞區 律師：恐衍生國賠問題

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議員林依婷接獲民眾陳情，中西區國華街出現只停得下1部機車的「超迷你待轉區」，但如果加大待轉區，反而會變成待撞區，律師侯信逸認為，如果停在待轉區被撞，機車騎士應該是沒有任何責任；至於這樣的設置因此多出很多機車騎士被撞的事故，恐有國賠的問題。

侯信逸表示，依照國家賠償法第3條規定，如果是該公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產 受損害者，國家應負損害賠償責任。判斷的標準，可以先看是不是因為這樣子設置因此會多出很多機車騎士被撞的事故，可以佐證設置或管理的欠缺過失。

侯信逸指出，如果機車騎士停等在該迷你待轉區靜止狀態被汽車或其他機車撞擊，基本上應該是由撞他的汽車或機車駕駛人服刑事過失傷害與民事侵權行為的損害賠償責任，因為是未注意車前狀況，而認定有過失。他說「被撞的機車其實應該是沒有任何責任」。

台南市議員林依婷接獲民眾陳情，中西區國華街出現只停得下1部機車的「超迷你待轉區」，但如果加大待轉區，反而會變成待撞區。圖／取自林依婷臉書
台南市議員林依婷接獲民眾陳情，中西區國華街出現只停得下1部機車的「超迷你待轉區」，但如果加大待轉區，反而會變成待撞區。圖／取自林依婷臉書

延伸閱讀

台南路口改善後出現「迷你待轉區 」！民眾挨轟待撞區

待轉區旁畫槽化線 嘉市府全面檢視 將塗銷50多處

私幼餵藥案無罪偵結是否提國賠？老師身心俱疲 園方「還在想」

台中25年鐵刀木染褐根病倒塌 遭砸毀4車市府將協助國賠

相關新聞

台灣扯鈴冠軍涉發展組織刺探軍情 北檢聲押5人

曾獲得台灣扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月起，透過退役士官兵及當舖、地下錢莊業者，接觸、拉攏、吸收先前服役過的相關軍事單位士官兵，進而發展組織，伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署昨依涉犯國家安全法指揮調查局國家安全維護工作站、新北市警局兵分25路並進入6個軍事單位搜索，傳喚魯男等被告7人及證人11人。

驚傳補習班老師疑對3歲童性暴力 竹市府：成立調查小組

新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班，近日被爆出以補習班名義違法經營幼兒園，甚至發生3歲幼童疑遭性暴力，引起家長關注。市府...

三星鄉長涉案廠商再遭調查 檢漏夜偵訊聲押2人法院裁准

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收受賄賂遭到起訴，該案關鍵人物張姓廠商昨日又遭檢方調查訊問，午夜聲押。檢方昨日兵分多路，搜索縣府...

雇主依法停職性騷行為人反被告？ 立委籲訂定明確指引

性騷擾事件長期存在「身份適用」問題，不少個案落在「性別工作平等法」、「性別平等教育法」、「性騷擾防治法」三法的灰色地帶。...

比賽表現不好用嘿咻道歉 國家級教練長年性侵女學生二審重判

倪姓射箭教練曾指導學生拿下奧運獎牌，卻長期利用權勢和國中女學生多次發生性行為，連女學生出國比賽也得和他嘿咻，女學生隱忍直...

列治文吸金38億主嫌逃21年泰國押回台 法院放人！檢方要抗告

陳智燦、劉美雪夫婦2000年在香港成立列治文信託，違法吸金超過38億陳、劉兩人則在2001年10月間潛逃出境，隔年由雄檢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦