犯罪被害人權益保障法上路 明年補償金預算增至8.5億元

犯罪被害人權益保障法本月上路、施行，因應被害補償金大幅提高，法務部說，行政院已同意2024年預算將增加為8.5億元，並擴充人力與保護經費，希望每年服務人次從10萬人提高到32萬人。

法務部代理保護司長、督導參事林嚞慧表示，新制保護對象會擴充到被害人家屬，因應新制，將原「重傷」定義擴張納入「全民健保之重大傷病者」，可讓更多重傷被害人得以申請，相較於舊法，新法平均補償決定金也大為提高。

施行25年的犯保法，今年初修正為犯罪被害人權益保障法，條文增加為103條，犯罪被害補償金的年度預算已從2023年的3億元增加到2024年的8.5億元。

此外，犯罪被害人保護協會年度政府補助款增為3.6億元，其有1.8億元用以發放各項經費補助及提供保護服務措施，除專業人員起薪提高為3萬7千元，也預計在2024年前全國增補114名人力等。