犯罪被害人權益保障法上路 明年補償金預算增至8.5億元
犯罪被害人權益保障法本月上路、施行，因應被害補償金大幅提高，法務部說，行政院已同意2024年預算將增加為8.5億元，並擴充人力與保護經費，希望每年服務人次從10萬人提高到32萬人。
法務部代理保護司長、督導參事林嚞慧表示，新制保護對象會擴充到被害人家屬，因應新制，將原「重傷」定義擴張納入「全民健保之重大傷病者」，可讓更多重傷被害人得以申請，相較於舊法，新法平均補償決定金也大為提高。
施行25年的犯保法，今年初修正為犯罪被害人權益保障法，條文增加為103條，犯罪被害補償金的年度預算已從2023年的3億元增加到2024年的8.5億元。
此外，犯罪被害人保護協會年度政府補助款增為3.6億元，其有1.8億元用以發放各項經費補助及提供保護服務措施，除專業人員起薪提高為3萬7千元，也預計在2024年前全國增補114名人力等。
法務部說，未來將與犯保協會進一步提升對犯罪被害人及其家屬各面向更貼近需求的保護服務與權益保障，以彰顯司改決議承諾。
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