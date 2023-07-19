苗栗男載人出國被控是人蛇共犯 連續2次都判無罪有原因

苗栗縣溫姓男子在前年7月間，接受綽號「阿順」男子指示，載趙女、洪男二人前往桃園機場搭機飛泰國，當時因人蛇集團詐騙國人出國、限制自由的案件不斷，趙女返國後向警稱阿順招攬她做詐騙工作被她拒絕，溫因此被認定是人蛇集團共犯遭檢方起訴，不過，一、二審都查無證據溫男使用詐術騙人出國，判他無罪。

溫姓男子與王姓少女是男女朋友，前年7月至8月間曾載趙女、洪男前往外交部中部辦事處辦護照，也帶二人領取電子機票後，載往桃園機場搭機出國，因當時媒體報導人蛇集團詐騙國人前往東南亞，從事不法，甚至限制自由的案件層出不窮，趙女母親懷疑趙女也是被害人，因此報案。

檢警在趙女於前年9月7日返台時帶回警詢，涉協助趙女出國的溫男、王女，也被檢警帶回、查扣手機。

檢警查出，溫男與王女有接受綽號「阿順」男子，提供趙女、洪男的食宿費用，最後也有領取3萬元、3.5萬元酬勞，因此認定溫是人蛇集團共犯，依意圖營利以詐術使人出國罪起訴。

不過溫男始終否認涉案，辯稱雖然有在檢方指控的時間，接送趙女、洪男，但不知二人出國的目的，而「阿順」只有說「不要問太多」，所以他也沒有細究。

一審認為，溫男當初載送趙女、洪男出國，洪男迄今未回國，無法得知是否有詐騙一事，而趙女在前年9月回國後，僅提到「阿順」向她招攬詐騙工作，但被她拒絕，沒有提到溫男，也說在泰國期間是旅遊，有與母親通話，沒有從事詐騙工作或遭限制自由，僅以過去積蓄在泰國旅遊。趙母也證稱，與女兒視訊時，沒有看到女兒遭到控制人身自由的跡象。