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批蔡英文817萬張總統票作弊 彭文正告李進勇誹謗、偽文敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

資深媒體人彭文正在網路節目質疑2020年大選蔡英文總統獲得817萬票有弊，彭認為中央選舉委員會發的駁斥新聞稿違法，自訴中選會主委李進勇等人犯加重誹謗、公然侮辱罪，台北地院審理，判李進勇等人無罪。

彭文正自訴對象是李進勇、中選會副主任委員陳朝建、時任中選會綜合規劃處處長高美莉、中選會綜合規劃處專員徐易麟，法官判4人加重誹謗、公然侮辱無罪；彭追加自訴李進勇、陳朝建犯偽造文書罪，法官判決不受理。可上訴。

彭自訴說，他2020年2月17日接受「Bit King比特王出任務」專訪，就蔡英文選總統得票高達817萬票表示懷疑，中選會卻發新聞稿反駁，另外，陳朝建宣稱「對於彭文正及其影片，該採法律行動就會採法律行動，如移送檢警依法處理」，李進勇等人犯加重誹謗、公然侮辱、偽造文書罪。

李進勇、陳朝建、高美莉、徐易麟與辯護律師都稱，中選會發新聞稿駁斥，是公部門機關的行為，辯稱他們是依法行政，全部否認犯罪。

法院調查，李進勇4人經手辦理的新聞稿內容，是指摘彭文正的言論為不實訊息，自客觀觀察，新聞稿固然對彭的言論為負面評價，但新聞稿是表明中選會就總統選舉的投開票過程無瑕疵、無作票之嫌，沒有公然侮辱彭文正。

法官認為，2020年大選於2020年1月11日投開票，新聞稿發布時已超過15天，但沒有司法機關或候選人對選舉結果提選舉無效之訴，李進勇等人身為中選會人員，就影片內容擬新聞稿評論，沒有誹謗或有文書不實登載的犯意可言。

合議庭認為，彭文正所提的自訴案，證據不足以證明李進勇4人犯公然侮辱、加重誹謗罪，也不足以證明高美莉、徐易麟行使公務員登載不實文書，既然不能證明李進勇4人犯罪，應對他們諭知無罪判決。

資深媒體人彭文正自訴中選會主委李進勇等人加重誹謗。圖為李進勇／聯合報系資料照片
資深媒體人彭文正自訴中選會主委李進勇等人加重誹謗。圖為李進勇／聯合報系資料照片
資深媒體人彭文正自訴中選會主委李進勇等人加重誹謗。圖為彭文正／聯合報系資料照片
資深媒體人彭文正自訴中選會主委李進勇等人加重誹謗。圖為彭文正／聯合報系資料照片

李進勇 中選會 公然侮辱 彭文正 蔡英文

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