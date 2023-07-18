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愛上荷蘭混血獨子 台中小資女立志「賺錢養鼻鼻」卻一場空

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中侯姓男子和女網友熱戀，謊稱是荷蘭混血兒、長腦瘤等，對方匯了21萬多元想邀他出面卻總遭拒絕才認為受騙提告詐欺；法院審酌，侯雖說謊卻沒以此向女子要錢，反而是對方稱「努力賺錢養鼻鼻」，像是情侶間給生活費，難認侯有施以詐術，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，侯男2022年3月起和女子在網路交往，侯缺錢竟向她謊稱長腦瘤，自己是荷蘭混血兒、家中獨子且沒有小孩等，害女子陸陸續續匯了21萬多元給他。

後來女子多次想要邀約侯出來見面，但他都不斷以「磁場不好」等理由推託拒絕，經女子認為有異狀驚覺遭詐報警後才曝光，檢方依詐欺罪嫌起訴侯。

法院審理時，侯雖坦承有收受女子匯的款項，但堅決否認詐欺，辯稱自己沒有欺騙對方的錢。法院指出，刑法第339條第1項的詐欺罪，其構成要件是，以意圖為自己或第三人不法所有，以「詐術」使人將本人或第三人之物交付。

法院傳女子到庭作證時，她證稱侯男自稱荷蘭混血兒、獨子等，又說帳戶被凍結要跟她借錢，所以就用LINE PAY、網銀轉帳等匯了多筆過去，之後又說長腦瘤、確診，覺得越來越誇張才驚覺被騙。

法院勘驗2人對話紀錄，發現侯男雖有稱自己是荷蘭混血兒、獨子等不實資訊，並提及自己生病、沒錢，但始終未見他有以此為由向女子要錢，難認他有在聊天過程中施任何詐術。

此外，女子聽聞侯說詞後，並沒有馬上給錢，而是在長達1年多時間陸續匯款，且匯錢後還會說「打賞你飯錢」、「我供你吃三餐」、「你負責讓我開心」、「我就寧可把錢都給你」，「我現在要努力存錢養鼻鼻」等語。

法院認為，這和一般情侶間協助對方度過經濟困難給生活費情形無異，認為女子是基於感情因素，並非受不實訊息誤導，難認侯有施以詐術，判處侯無罪。

侯男向女網友謊稱是荷蘭混血、家中獨子，2人透過線上交往，女子匯了21萬元給侯約見面卻遭拒絕。示意圖／ingimage
侯男向女網友謊稱是荷蘭混血、家中獨子，2人透過線上交往，女子匯了21萬元給侯約見面卻遭拒絕。示意圖／ingimage

詐欺

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