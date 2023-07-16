女吃薑母鴨狂加米酒頭 騎機車闖紅燈酒測值驚人遭法辦

許姓女子駕駛昨天騎乘機車行經台南市中西區民權路與國華街口闖紅燈，被巡邏警員撞見攔下有酒味，她自稱吃薑母鴨加米酒頭，曾休息後以為酒了再騎車上路，但酒測值高達每公升0.98毫克，警詢後依涉嫌公共危險罪法辦。

台南市警二分局民權派出所警員，15日凌晨4點巡邏行經民權路時，發現許姓女駕駛騎乘機車高速行駛，在民權路與國華街口闖紅燈，險擦撞到路旁昏暗行走路人。

警員上前攔下發現她全身酒味濃厚，許表示，因好友突然想吃薑母鴨，夏天少有店家營業，她自行購買物品並以米酒頭(酒精濃度34％)作湯底來熬煮，期間並再多次添放酒類加湯來佐菜大快朵頤。

餐敘後也稍作休息約6小時，至凌晨4點多，許女以為已退酒騎乘機車準備回家，不料因闖紅燈為員警攔下，但其經員警實施酒測竟遠遠超過標準值，每公升0.98毫克，只好乖乖為員警帶回依涉嫌公共危險罪送辦。

暑假期間民眾出遊、餐宴飲酒機會增加，市警二分局於14、15日等2天，同步規劃加強取締酒後駕車大執法。兩天下來計取締酒後駕車違規9件(公共危險罪送辦7件、違規舉發2件)，展現執法零容忍之決心。

警方統計，在員警強力執法下，今年迄今在台南市中西區已取締酒後駕車達610件，今年酒後造成受傷交通事故比去年同期大幅減少7件，去年同期19件、今年迄今12件，降幅達37％。